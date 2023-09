Sve spremno za borilački spektakl u Sarajevu

Bliži se datum 20. No Limit Fighting Networku, koji će biti održan 7. oktobra u Sarajevu.

Posljednje pripreme su u toku, a organizator Dževad Poturak sa svojim timom čini posljednje pripreme pred jedan od najvećih oktobarskih sportskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.

Svjetski MMA borac Ermin Junuzović, poznatiji kao 'Erko Jun', morao je otkazati nastup u glavnoj borbi, ali ni to neće biti problem da 20. No Limit Fighting Networku i ovoga puta nadmaši sva slična regionalna takmičenja, poručuju organizatori.

"Kao i na svakom svjetskom turniru, kao što su K-1, Glory, ONE championship, KOK i ostali se dešavaju promjene i zamjene boraca iz raznih razloga, tako se i na NLFN turniru desila izmjena. Žao mi je što moram najaviti promjenu glavne borbe večeri", kazao je Dževad Poturak.

Pojasnio je i razloge otkazivanja dolaska u Sarajevo.

"Naš proslavljeni borac Erko Jun je dobio priliku i potpisao ugovor sa jednom vodećom organizacijom u svijetu BRAVE, koja mu je već nametnula borbu blizu našeg datuma tako da ćemo njegovu priliku za nastup na No limit turniru i predstavu pred našom publikom tražiti na nekom sljedećem turniru. Mi ćemo mu ispred organizacije No Limit poželjeti sreću i da što bolje predstavlja našu zemlju. Ali No limit ide dalje", kazao je Poturak.

Napominje da spektakl 7. oktobra u KSC Ilidža neće izostati.

"Ostale borbe koje su na rasporedu su potvrđene i borci se uveliko spremaju. Ono što je jako dobro glavnu borbu večeri će uraditi naš šampion Alija Tucak, koji trenira već duži niz godina kod našeg proslavljenog šampiona Adnana Redžovića. Biće to prava borba protiv Arslana Šefketa iz Turske, koji je pravi borac i dobro poznat u Bosni i Hercegovini i Sarajevu", otkrio je Dževad Poturak.

Cijena ulaznice je 10 KM, a ulaz će biti otvoren od 19 sati.