Svečano otvoreno Evropsko prvenstvo u džudu za kadete Sarajevo 2018

Evropsko prvenstvo za kadete u džudu koje je počelo danas u Sarajevu, tačnije u Olimpijskoj dvorani "Juan Antonio Samaranch", otvoreno je svečanom ceremonijom u 16 sati.

Toplu dobrodošlicu svim takmičarima, trenerima, sudijama i članovima delegacije Evropske džudo unije (EJU) ispred Džudo saveza Bosne i Hercegovine poželio je predsjednik našeg nacionalnog saveza prof. dr. Branislav Crnogorac.

"Dragi takmičari, treneri, sudije i draga džudo porodico želim vam toplu dobrodošlicu u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu. Posebno želim pozdraviti predsjednika EJU-a Sergeya Soloveychika, ali i ministra kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvada Kurića. Sarajevo je poznato kao grad koji voli ljude, ali i ljudi vole Sarajevo. Hvala vam svim što se došli", rekao je prvi čovjek Džudo saveza BiH, Branislav Crnogorac.

Predsjednik bh. saveza naglasio je kako je BiH do sada uspješno organizovala pet evropskih i jedno svjetsko prvenstvo, kao i brojna druga međunarodna džudo takmičenja. Ipak, Crnogorac ima još jednu veliku želju, jedan veliki san.

"Ja ne znam kako smo ovako brzo napredovali ali sam siguran da nećemo nazadovati. Pred nama je još jedan veliki san, san o olimpijskoj medalji, a mi ćemo učini sve da ga dosanjamo već na Olimpijskim igrama u Tokiju 2020. godine", poručio je Crnogorac te naglasio kako se nada da će već neki od mladih džudista biti na Olimpijadi 2024. godine.

Ministar kulture i sporta Kantona Sarajevo Mirvad Kurić je prisutne goste kratko podsjetio da je Sarajevo olimpijski grad i da su velika sportska takmičenja izuzetno važna za bh. prijestonicu.

"Posebno želim posebno želim da pozdravim predsjednika EJU-a, gospodina Sergeya Soloveychika, kao i sve sportiste koji učestvuju na EP-u. Velika mi je čast ugostiti 457 sportista iz čak 42. Džudo u BiH ima dugu tradiciju i posebno smo ponosni na činjenicu da je to naš najtrofejniji olimpijski sport. Naš cilj je da pokažemo da imamo mogućnost organizovati velika sportska takmičenja, zbog čega Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo kontinuirano podržava ovakve sportske manifestacije. Svim učesnicima želim da, prije svega, poštuju fair-play, a potom i mnogo sreće u takmičenju", istakao je Kurić.

Takmičenje najboljih džudistkinja i džudista u Evropi u kadetskom uzrastu svečano je otvorio predsjednik Sergey Soloveychik,

"Evropska prvenstva u džudu za kadete su izuzetno važni događaji za EJU i predstavljaju pravu priliku za nacionalne saveze da predstave svoje najperspektivnije takmičare. Džudo savezu BiH želim da čestitam i da se zahvalim na sjajnoj organizaciji, a mladim sportistima želim uspješne karijere uz nadu da ćemo ih u narednim godinama redovno viđati na pobjedničkim podijima najvećim evropskih i svjetskih takmičenja", kazao je Soloveychik te Evropsko prvenstvo proglasio otvorenim.

Nakon svečanog otvaranja kontinentanog šampionata uslijedile su finalne borbe za prvih šest setova medalja na takmičenju koje će trajati četiri dana.

U finalnom bloku nije bilo bh. takmičara. Filip Burić je u prvom kolu kategorije do 50 kilograma poražen od Armenca Yurija Israelyana, dok je Nikola Moravac u konkurenciji džudista do 55 kilograma poražen također od predstavnika Armenije, Styope Darbinyana. Igor Đurića izgubio je borbu u prvom krugu kategorije do 60 kilograma od Turčina Enesa Uysala, a jedina bh. džudistkinja koja je nastupila danas, Gordana Ilić, poražena je od Mađarice Roze Gyertyas.