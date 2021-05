Svjetski igrači na Mozzartov poziv poklonili dresove za pomoć Gavrilu

Mozzart je ponudio početnu cijenu za svaki dres – više od 8.000 KM.

Potpuna ofanziva za Gavrilovu pobjedu - poslije Ronalda i Mesija, dresove za Mozzartove licitacije poslale su i najveće fudbalske zvijezde regiona: Luka Modrić, Edin Džeko, Miralem Pjanić, Ante Rebić, Marko Rog... zatim Nikola Maksimović iz Napolija, zahvaljujući čijem velikom srcu su se akciji pridružili i njegovi saigrači Kalidu Kulibali, Dris Mertens i Dijego Deme!

Šampionati u najjačim ligama su pri kraju, ali asovi Reala, Barselone, Juventusa, Milana, Napolija, Rome, Đenove... udružili su se u borbi za jedan viši cilj – život osmomjesečne bebe iz Srbije koja boluje od spinalne mišićne atrofije i potrebno joj je još oko 1.565.000 maraka za odlazak na liječenje u SAD u junu!

Aukcije Kristijanove potpisane sedmice i Leove desetke donijele su još oko 40.000 maraka u fond, a Mozzart je na Limundu ovoga puta iznio početne ponude od po više od 8.000 maraka za dresove koje su za malog Gavrila poslali majstori velikog srca. Licitacija traje do ponedeljka, 24. maja, do 12 časova.

Gavrilova majka Nevena Đurđević, uputila je i javni apel za pomoć njenom sinu.

"Bolnica iz Mađarske nam se obratila sa obavještenjem o slobodnom terminu za maj. Naime, radi se o tome da Gavrilo može ranije da primi gensku terapiju, a ljekari su izričiti u tome da on primi Zolgensmu što prije. Dobili smo poziv da to bude kraj maja i ne bismo željeli to da propustimo. Bolest je takva da, što se prije primi terapija, to će biti bolji rezultati. Ako se sada sakupi novac, skratili bismo vrijeme primanja terapije za mjesec dana, možda i više. Ovakvu priliku, mi kao roditelji bismo zaista željeli da iskoristimo, zbog Gavrila. Nadamo se da možemo za ovo kratko vrijeme da stignemo do toliko iščekivanog cilja", naglasila je Nevena Đurđević.

Realova desetka ili Barsina osmica? Romina devetka u kojoj godinama briljira bosanski dijamant ili suvenir sa grbom Milana? Ili možda prelijepi dres Napolija?

Modrić, Pjanić i Maksimović sada su na istoj strani. Džeko i Rebić zaslužuju aplauze kao da su postigli het-trik... Svjetski asovi ovim potezom dižu na noge cio region i šire dalje poruku – za Gavrila, za njegovu pobjedu!

Ona se mijenja u ijekavicu, ikavicu, prevodi se na portugalski, španski, ali važno je samo da ima odjeka. Da vijest kruži svjetskim medijima. Da se što više ljudi, kompanija i organizacija uključi. Neko SMS-om 973 na 3030 ili uplatom na račun, neko kupovinom trake ili opreme na humanitarnim licitacijama, neko slanjem podrške i zlata vrijednih dresova za aukcije. Svi zajedno - za život, kao što je i sam naziv organizacije Jovana Simića koja pomaže da se ova timska igra sprovede u djelo.

Mozzart je ujedinio Ronalda i Mesija, a sada i Modrića, Džeka, Pjanića, Rebića, Maksimovića, Roga, Kulibalija, Demea, Mertensa...

Ovaj idealni tim sastavljen od humanih igrača iz dana u dan je sve jači, što daje snagu i porodici Đurđević, rasplamsava vjeru da će do kraja mjeseca biti sakupljen cio iznos - nevjerovatnih 4.875.000 maraka koliko je potrebno za odlazak u SAD na liječenje.

Veliki dio novca je prikupljen, ali nedostaje još 1.565.000 maraka.

Dresovi Stare dame, kraljevskog i katalonskog kluba, rimskog i milanskog giganta u ovom trenutku vrijede daleko više od onih iz zvaničnih šopova, jer je u toku borba za nešto što nema cijenu – život jednog djeteta.

"Za Gavrila, od srca", napisali su Modrić, Rebić, Pjanić, Rog, Maksimović, Kulibali...

Tako i jeste.