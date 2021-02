Tajger Vuds imao težak udes, vatrogasci sjekli vozilo

Tajger Vuds, jedan od najboljih igrača golfa svih vremena, povrijeđen je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Los Angelesu.

Ovu informaciju prenijeli su upravo američki mediji, koji navode da je Vuds bio jedina osoba u vozilu, a iz olupine su ga izvukli vatrogasci koji su sjekli, pa je hitno prebačen u bolnicu.

Uzrok nesreće, odnosno što je dovelo do sudara i prevrtanja njegovog vozila, za sada nije poznat.

Američki mediji u ovome trenutku ne navode u kakvom je Vuds stanju.

A look at the car Tiger Woods was in. https://t.co/biSQfMW0sK pic.twitter.com/WubFojEGfi