Tajson Fjuri četvoronoške izlazio iz kluba (VIDEO)

Ljubitelji boksa izrazili su zabrinutost za stanje Tajsona Fjurija nakon što je snimljen kako se tetura iz bara u svom rodnom gradu Morekambu, prije nego što se srušio na pločnik ispred njega.

Incident se dogodio samo nekoliko nedjelja nakon što je 35-godišnji Fjuri pretrpio svoj prvi profesionalni poraz od Aleksandra Usika u Saudijskoj Arabiji.

Na snimcima koji su se pojavili, Fjuri izgleda iscrpljeno i dezorijentisano tokom noćnog izlaska.

Incident je izazvao zabrinutost među ljubiteljima boksa, koji se pitaju o njegovom fizičkom i mentalnom stanju nakon poraza, prenosi "Telegraf".

Tyson Fury being escorted out of a bar over the weekend and ending up face down on the pavement outside of it.pic.twitter.com/oaiMLbrkDS