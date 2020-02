Tajson Fjuri o borbi s depresijom: Sklon sam samoubistvu

Britanski bokser Tajson Fjuri, kojeg 22. februara očekuje revanš sa Dionteom Vajlederom, već neko vrijeme se bori protiv depresije. On je u intervjuu za kanal "Behind the Gloves" govorio o svojim problemima i načinu na koji se nosi s njima.

Fjuri je nekoliko puta u prošlosti govorio javno o svom mentalnom zdravlju, a o tome koliko mu sport pomaže da prebrodi teške trenutke svedoči i njegova izjava da mu je nedjelja najgori dan jer tada ne trenira.

"Obožavam subotu. Ustanem i dugo trčim, a onda provodim vrijeme s djecom. Poslije dođe nedjelja kada sam uglavnom sam. Nisam depresivan. Sklon sam samoubistvu. Svaki put je isto. Izgleda kao da je kraj svijeta i ne živi mi se više. Tako izgleda moja nedjelja. Onda uveče razmišljam o treningu u ponedjeljak i sve odmah bude bolje. Teretana, džak, ručak, djeca, kafa. Sve je opet kako treba", rekao je Fjuri.

"Kada bih prestao da treniram umro bih sigurno za manje od godinu dana", tvrdi Britanac.

Fjuri je govorio i o problemima sa narkoticima i alkoholom, koji su se ponovo pojavili nakon velike pobjede nad Vladimirom Kličkom prije pet godina. Ipak, tvrdi da je sada dobro i da će biti spreman za spektakl s Vajlderom, koji je nedavno takođe priznao da je pomišljao na samoubistvo.

Nema šta, očekuje nas sjajan bokserski okršaj.

(Telegraf.rs)