Tajson će u ring sa 30 godina mlađim Jutjuberom (VIDEO)

Legendarni Majk Tajson boriće se sa Džejkom Polom u Dalasu 20. jula. Tajson (57) je od rivala stariji tačno 30 godina. Njih dvojica boksovaće u domu Dalas Kaubojsa, kapaciteta 80.000 mjesta.

"Veoma se radujem što ću ući u ring sa Džejkom Polom. On je tokom godina porastao kao bokser, tako da će biti interesantno vidjeti šta volja i ambicija ‘djeteta’ može da uradi protiv iskustva i sposobnosti GOAT-a", poručio je Tajson.

Pol je stekao izuzetnu popularnost kao medijska ličnost, prije svega na platformi Jutjub, ali je potom počeo da gradi veoma uspješnu boksersku karijeru, barem sa finansijskog stanovištva.

"Želim da postanem svjetski šampion, a sada imam priliku da se dokažem protiv najvećeg šampiona u teškoj kategoriji ikada, najgoreg čovjeka na planeti i najopasnijeg boksera svih vremena. Ovo će biti borba života", rekao je Pol.

Tajson se, inače, 2020. vratio u ring na egzibicionoj borbi od osam rundi protiv Roja Džonsa juniora u Los Anđelesu.

Njegova posljednja profesionalna borba bila je 2005. godine, a još nije poznato da li će se ova borba voditi kao egzibicija ili profesionalni meč, prenosi B92.

Mike Tyson vs Jake Paul CONFIRMED This fight will be fucking massive pic.twitter.com/aZhcuH7OF2