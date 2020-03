Tajson kakvog niste vidjeli: Pred kamerama ronio suze

Majk Tajson je jedna od najvećih legendi svetskog boksa.

Sada, kada ima 53 godine, prebirajući po sjećanjima, Gvozdeni Majk se slomio rasplakao, i to pred kamerama.

U podkastu, pred očima još jednog slavnog boksera, Šugar Rej Leonarda, Tajson je ronio suze, prenosi "Kurir".

"Poznajem umjetnost zvanu borba, poznajem i umjetnost zvanu rat. To je sve što sam ikad proučavao. Zato su me se bojali dok sam bio u ringu. Bio sam razarač. Bio sam rođen za to", rekao je nekada najmlađi svjetski šampion u teškoj kategoriji, pa nastavio:

"Sada, kada nema tih dana, osjećam se prazno. Nemam ništa. Zato i plačem. Plačem jer više nisam ta osoba. Nedostaje mi taj Tajson. Ponekad se osjećam kao pi***ca i ne želim da ta osoba izađe napolje. Ako je pustim napolje, s njom će doći i pakao. Bojim se tog čovjeka".

Tajson je svjetski prvak postao 1986, kada je imao samo 20 godina. Međutim, 1992. je osuđen na šest godina zatvora zbog silovanja, s tim da je na slobodu izašao poslije polovine kazne. Vratio se u ring, a onda je diskvalifikovan kada je Ivanderu Holifildu odgrizao dio uha.

Tajson je karijeru završio sa 50 pobjeda i šest poraza.