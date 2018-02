Tanja Umićević evropskoj prvakinji Mirnesi Bektaš ustupila mjesto u selekciji BiH

Sretna sam kao da sam ja osvojila zlatnu medalju, ovako je svoju priču počela Tanja Umićević, nekadašnja karate reprezentativka BiH, nakon što je Mirnesa Bektaš u nedjelju postala U-21 evropska prvakinja u kategoriji +68 kg.

Zajednička priča ove dvije vrhunske sportistkinje u fokus javnosti došla je prije dvije godine kada je Umićevićeva svoje mjesto u državnom timu ustupila mlađoj Bektaševoj, iako je u tom trenutku imala bolji rezultat od nje.

"Kada se Mirnesa u nedjelju popela na najviše pobjedničko postolje, savladale su me emocije. Shvatila sam to kao svoj lični uspjeh. Ne znam da li sam ikad bila toliko sretna nakon neke svoje medalje i pobjede", kazala je Umićevićeva, koja se oprostila od aktivnog bavljenja sportom.

Iako je na Prvenstvu BiH za seniorke u Banjaluci 2016. osvojila prvo mjesto, koje joj je ujedno garantovalo i nastup na Evropskom prvenstvu u Monpelijeu, Umićevićeva je tada svoju kartu za Francusku ipak prepustila koleginici. Vođena vlastitim iskustvom sa početka karijere, znajući koliko je njoj bilo teško da izbori status standardne reprezentativke, Tanja se i pored šampionske titule odlučila učešće na smotri najboljih karatistkinja Evrope prepustiti perspektivnoj Mirnesi Bektaš. Osjećala je da mlađa koleginica ima veće šanse, ali s obzirom na godine i motiv više da se okuša na evropskoj pozornici. Računala je i da Bektaševoj tada učešće na velikoj smotri donosi i neophodno iskustvo za budućnost.

"Kada sam to uradila očekivala sam da Mirnesa napravi veliki rezultat. Znala sam da to ne može biti odmah, možda ni za pet godina, ali na njenu i moju sreću - to se desilo čak puno ranije", kaže Umićevićeva.

Za svoj tadašnji potez ona je dobila i nagradu za fer-plej na najrelevantnijem Izboru najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT-a.

"Sada je ta nagrada dobila pečat! Mirnesa je u Sočiju potvrdila da je moj potez pun pogodak. Dokazala je da nismo pogriješili, ni ja a ni stručni žiri, i ponosna sam zbog toga", dodala je Umićevićeva.

Karate će se 2020. naći na programu Ljetnih olimpijskih igara u Tokiju. Umićevićeva je uvjerena da Bektaševa može ponovo obradovati bh. sportsku javnost.

"Da je osvojila i bronzu u Sočiju bila bih sretna. Da ne osvoji više ništa takođe neću biti razočarana. Međutim, vjerovala sam u nju prije dvije godine, a sada vjerujem još više. Njenu narednu stanicu vidim 2020. u Tokiju. Sigurna sam da će svojim rezultatima u periodu koji slijedi zaslužiti najznačajnije mjesto na manifestaciji Izbor najboljih sportista BiH u organizaciji "Nezavisnih". To je manifestacija koja prepoznaje i nagrađuje isključivo najbolje i najzaslužnije. Mirnesin rezultat samo je jedan od dokaza i drago mi je da sam lično bila dio te priče", zaključila je Umićevićeva.