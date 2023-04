Tekvando savez BiH sprema pet vrhunskih događaja

Tekvando savez Bosne i Hercegovine je u prethodnim godinama stekao epitet jednog od najorganizovanijih saveza u državi.

Odlični sportski rezultati, organizacija vrhunskih takmičenja, i ogromno povjerenje čelnika svjetske i evropske federacije doprinijeli su dobijanju organizacije pet vrhunskih takmičenja u 2023. godini. Prvi u nizu događaja su evropske Multi Games, a u toku godine organizovaće i Svjetsko prvenstvo za kadete, Bosna i Hercegovina G1 Open, te Balkansko prvenstvo i Balkanski kup, saopšteno je iz Tekvando saveza BiH.

“Sa pravom možemo reći da je 2023. godina godina tekvando sporta. Dobili smo organizaciju pet vrhunskih takmičenja, a Sarajevo i Bosna i Hercegovina će biti centar dešavanja. Proteklu godinu smo naporno radili, pripremali se i lobirali za dobijanje organizacije, a strateški smo isplanirali kako sve događaje uspješno dovesti do kraja. Svi ovi događaji su jako skupi i trebalo je obezbijediti finansijsku konstrukciju za iste. Naravno sve ovo ne bi bilo moguće bez nadljudskih napora članova i rukovodstva saveza” , ističe Samir Šarić, predsjednik predsjedništva Tekvando saveza BiH.

Prvi događaj će biti održan od 11. do 14. maja, a u pitanju su evropske Multi Games na kojim se očekuje oko 1000 takmičara. Ovaj turnir nosi oznaku G1, a to je ujedno i kvalifikacijski turnir za Evropsko kadetsko, juniorsko i U21 prvenstvo. Taekwondo savez BiH je do sada organizovao evropska prvenstva za kadete i juniore, te seniore u olimpijskim kategorijama. Jedan od bitnih faktora u organizaciji sportskih događaja je podrška lokalnih vlasti i države za sport, bez kojih organizacija na ovom nivou ne bi bila moguća.

“Podrška lokalnih vlasti je veoma bitna i mi bez nje ne bi mogli organizovati dosadašnja takmičenja. Najznačajniji partneri u svim dosadašnjim organizacijama bili su Ministarstvo civilnih poslova, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, te Turistička zajednica Kantona Sarajevo. Recept za dobijanje ovakvih događaja je veliko povjerenje Evropske tekvando unije i Svjetske tekvando federacije, a mi smo jedini u regionu koji dobijaju ovakve organizacije. Tu je i konstantna prisutnost čelnika saveza na brojnim tekvando događajima širom svijeta, ali naravno, bez podrške navedenih partnera iz vlasti sve ovo bi bilo jako teško”, kazao je Šarić.

Tekvando savez BiH je jedan od rijetkih koji “živi” od svog rada. Iako je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine organizovao okrugli stol o sistemskom finansiranju sporta, što bi olakšalo i Tekvando savezu BiH, te pokrenuo niz inicijativa za promjene kroz sastanke sa raznim predstavnicima vlasti, konkretnih rezultata još uvijek nema.

"Olimpijski komitet je napravio kampanju i pokušao napraviti promjene, ali svjedoci smo da na državnom nivou nije usvojen prijedlog izmjena zakona o sportu koji se odnosio na finansiranje reprezentacija i infrastrukturu. Mišljenja sam da sportski strukovni savezi trebaju dati veću podršku radu Olimpijskog komiteta BiH", smatra Šarić.

Veliki broj takmičara učestvovat će na Multi games, pa je s pravom očekivati nove medalje i nove učesnike evropskih prvenstava. Ipak, medalja koja bi zasjala drugačije od drugih je ona sa najprestižnijeg sportskog takmičenja – Olimpijskih igara. Najbliži je do sada bio Nedžad Husić, tekvando borac iz Sarajeva koji je u Tokiju imao dvije borbe za medalju, ali na kraju ipak osvojio peto mjesto što je svakako istorijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu.

“Tekvando sport se dosta razvio u Bosni i Hercegovini. U bazi imamo preko 5000 vježbača, a naši takmičari redovno osvajaju medalje na turnirima G klase, ali i evropskim prvenstvima. Siguran sam da će i na Multi Games biti veliki broj učesnika iz naše zemlje, te da možemo očekivati dobre rezultate. Ipak, naš najjači produkt je Nedžad Husić, koji je trenutno među najkvalitetnijim taekwondo borcima svijeta. On je do sada skupio određen broj bodova koji mu mogu pomoći da se kvalifikuje na Igre u Parizu, i nadamo se, osvoji prvu medalju za Bosnu i Hercegovinu. Sav fokus je na tome i mi smo ozbiljni konkurenti za veliki rezultat”, najavljuje Šarić.

Na kraju je istakao kako je Taekwondo savez BiH jedan od rijetkih koji stvari radi strateški, te kakvi su planovi za budućnost.

“Pored organizacije vrhunskih događaja cilj nam je da do kraja ove godine izgradimo trening centre u Sarajevu i Livnu. Do Igara u Parizu planiramo završiti infrastrukturu, iškolovati trenere, dodatno omasoviti taekwondo sport, te napraviti prihode od organizacije događaja, a poslije Olimpijskih igara u Parizu nastaviti raditi na vrhunskim rezultatima. Naša strategija razvoja kreirana je na bazi tri olimpijska ciklusa, i mi smo jedan od rijetkih saveza koji stvari radi strateški”, istakao je Samir Šarić.