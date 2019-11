Tempirani džekpotovi u Mozzartu!

Svakog dana od 18. do 24. novembra imaš priliku da osvojiš tempirane džekpotove od 2 x 50 KM, i to na bilo kojem aparatu u Mozzart automat salonima.

Na raspolaganju su ti aparati posljednje generacije sa novim igrama, savremene grafike i bogatog zvuka. Oprobajte se na nekim od programa: Impera, Megajack, Multi, Merkur, Cobra, Ultimate, Premium ili Gamepolis 15.

U toku trajanja akcije, svaki dan se isplaćuju po dva džekpota, i to u periodu od 14 do 17 i od 20 do 23 časa. Tempirani ulazi u zonu isplate kada trenutna vrijednost džekpota dostigne vrijednost najavljenog iznosa isplate, a rast vrijednosti se može pratiti na džekpot prikazu u automat salonu.

Vrijednost raste igrom do momenta isplate. Potrebno je da se igra minimalno jedan aparat u automat salonu, a minimalan bet po spinu je 0,05.

Svi znaju gdje aparati najviše daju!

Pogledaj lokacije svih Mozzart uplatnih mjesta.

Donesi odluku.