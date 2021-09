Terzić: Svaka čast devojkama

BEOGRAD - Selektor odbojkašica Srbije Zoran Terzić bio je zadovoljan poslije pobjede protiv Turske i plasmana u finale Evropskog prvenstva.

"Otprilike očekivano, već ponavljam nekoliko dana da mi sa Turskom poslednjih desetak godina igramo na EP i na sreću dobijamo ih skoro uvek. Ali, sve utakmice su bile slične ovoj. Sećate se polufinala u Beogradu 2011. godine gde smo imali izgubljenu situaciju i vođstvo Turske 6:1 u petom setu ili tako nešto. Ne samo da imaju jak tim nego i kontinuitet dobrih rezultata. Sasvim je logično onda da utakmica ne može da bude lagana kad se igra protiv njih", rekao je Terzić posle meča.

Terzić je čestitao svim devojkama na borbenosti i pristupu.

"Ogromne čestitke devojkama, zato što zaista posle celog ovog leta i dugačkog EP, već je primetno bilo da ih hvata umor. I juče i danas pre podne na treningu je izgledalo onako - ne baš. Međutim, toliko snage i motiva da nađu u sebi da odigraju jednu ovakvu tešku utakmicu, mogu samo da im kažem svaka čast", dodao je selektor srpskog tima.

Srbija će sutra od 20 sati igrati protiv boljeg iz duela Italija - Holandija, a pitanje je da li će djevojke imati snage.

"Videćemo, teško će biti, jer je celo EP koncipirano tako da odigraš mali broj utakmica za ne znam koliko dana, a onda ti dođe četvrtfinale, polufinale i finale – tri meča u četiri dana. To je problem, pogotovo kada imaš ekipu kakvu mi imamo. Da me ne čuje Maja – malo stariju, jel tako? I ekipu koja je od početka maja zajedno i bila je i na Olimpijskim igrama. Nije lako, ali i Italija je u sličnoj situaciji. Ili Holandija, ko već bude bio. Ja se iskreno nadam da devojke mogu da odigraju jednu udakmicu za njihovu dušu. Ništa drugo... Da ne brinu da li će im neko reći nešto loše posle utakmice ako izgube. Jednostavno, da budu vesele, raspoložene i pre i za vreme i posle mečs, kako god se on zavrašio", kaže Terzić.

Selektor je upitan i koliko publika može da bude presudan faktor.

"Pa ne znam presudan ili ne. Ali, publika znači naravno. Devojkama je mnogo lakše da igraju u ovakvoj atmosferi, ona te nosi. Ali sa druge strane, videli ste protiv Francuske, videli ste danas u jednom delu meča sa Turskom, pritisak je to za njih veliki. Na EP 2011. je bilo isto, igrali smo prvih nekoliko utakmica katastrofalno, upravo zbog tog pritiska. Tako da ima tu i za i protiv. Ali naravno da ih pitate, one su sigurno za ovako nešto, to se podrazumeva", zaključio je Terzić.