Teškaški divovi Fjuri i Usik u borbi za neprikosnovenog vladara divizije

Teškaški veterani ​Džo Džojs i Cilei Čang podržavaju Tajsona Fjurija da obavi posao protiv Oleksandra Usika i savlada ukrajinskog teškaša u njihovom super-meču koji je zakazan za subotu, 18. maj.

Sva četiri svjetska naslova biće na liniji kada se kraljevi teške kategorije u subotu u Saudijskoj Arabiji nađu u ringu, gdje će jedan od njih postati prvi neprikosnoveni prvak divizije u posljednjih 25 godina.

S 35, odnosno 37 godina, Fjuri i Usik su neporaženi s malo toga što ih dijeli na papiru. Svi teškaški pojasevi se nalaze između Britanca i Ukrajinca, dok Džojs i Čangom stoje među teškaškim napadačima koji su željni da se vrate u svjetsku žižu javnosti čim se prašina slegne.

Džojs i Čang su u jednoj fazi bili obavezni izazivači za WBO pojas koji je u Usikovom vlasništvu od septembra 2021. godine.

Nakon što je prošle godine dva puta izgubio od Čanga, Džojs je na putu povratka, ostvarivši laganu pobjedu nad Kašom Alijem u martu.

Čang je u međuvremenu trenutno u kampu gdje se sprema za veliki obračun s Diontajem Vajlderom, taj susret je dio šou-programa u Saudijskoj Arabiji zakazanog za 1. jun s kineskim teškašem koji radi pod okriljem Frenka Vorena.

Obojica će ovog vikenda biti vrlo zainteresovani posmatrači, a Britanac vjeruje da Fjuri ima taman dovoljno znanja i spretnosti da isprati vrhunski vještog Ukrajinca.

"Ići će naprijed-nazad, Fjuri će pobjediti", rekao je Džojs za "Metro". Nastavio je: "Oni su dva vrlo iskusna, vrhunska borca koji se tuku cijeli život. Tajson ima viši stas, veći domet i može staviti svoju težinu na Usika. Oleksandar je možda bolji u drugim segmentima, možda malo brži i ima bolji rad nogu."

Nastavio je Džojs:

"On takođe zadaje više udaraca, ima taj bolji volumen udaranja. Mislim da su obojica jednako vješti. Ali Fjuri izgleda vrlo uzbuđeno i imao je više vremena za trening. Mislim da ću se kladiti na Britanca. Ali Usik, on je tako vješt, to je definitivno borba 50-50."

Kineski bokser je takođe komentarisao nadolazeći super-meč:

"Prema onome što sam vidio od obojice, mislim da su oba borca u najboljoj formi u svojim karijerama. Mislim da će Tajsonu na kraju podići ruku na bodovnu odluku", rekao je Čang.

On je još rekao:

"Mislim da Tajson nije uopšte trenirao za borbu s Frensisom Nganuom sudeći po njegovom pojavljivanju u ringu te večeri, ne mislim da je tu borbu uopšte shvatio ozbiljno. Ali to je bio drugačiji Tajson Fjuri. Kada pogledate Oleksandra Usika i njegovu borbu protiv Duboe, sjećam se udaraca u tijelo i štete koju su napravili. Mnogi ljudi su mislili da je to bio nizak udarac, ali ja vjerujem da će Tajson Fjuri istražiti to isto područje na Usiku", objasnio je Čan, a prenosi "Metro".

