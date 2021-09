Tijana Đapa: Cilj je skinuti Brčanke sa trona

Odbojkašice Banjaluke volej nikad odlučnije su u namjeri da po prvi put u Banjaluku donesu šampionsku titulu.

Sjajne igre posljednjih sezona daju im za pravo da se nadaju da će nakon višegodišnje dominacije sa trona skinuti ekipu Bimal Jedinstva iz Brčka.

Banjalučanke su već odavno u pogonu i jedva čekaju da sezona koja je zakazana za 8. oktobar počne. Banjalučki tim sa velikim ambicijama ući će u novo prvenstvo, a jedna od prodnosti biće im to što su zadržale okosnicu ekipe od prošle sezone u kojoj su stigli do finala plej-of za prvaka i Kupa BiH. Ekipu su napustile Milica Ivković i Sonja Milanović, dok se u roster nakon osam mjeseci oporavka vratila Jovana Kovačević. U ovom mladom banjalučkom kolektivu ne kriju da žele iskorak, a to je potvrdila i prvotimka Banjaluke volej Tijana Đapa.

“Sezona samo što nije pocela, a mi smo predhodna dva vikenda imale konačnu provjeru pred Kup utakmicu protiv ekipe iz Obudovca i sam početak prvenstva. Okosnica ekipe je ostala ista i svakako da je to jedan od bitnih faktora za bilo kakav uspjeh. Naravno tu još ima mnogo da se radi i da se sve posloži na svoje mjesto, a mislim da će to uskoro i da se desi”, kaže Tijana, inače sestra bliznakinja kapitenke Banjalučanki Tamare Đape.

Dvadesetdevetogodišnja odbojkašica iz Šipova vjeruje kako je došlo vrijeme da se se u nadolazećoj sezoni zaustavi ekipa Bimal Jedinstva koja dominira više od 10 godina na bh. sceni.

“Što se tiče očekivanja za narednu sezonu, definitivno je plan i cilj da skinemo dugogodišnjeg prvaka Bimal Jedinstvo. Iz godine u godinu sve im više i više prijetimo, tako da bi možda ova godina mogla da bude odlučujuća za nas u Banjaluci. Kao što je poznato prošlu sezonu nam je nedostajalo jako malo i presudile su neke sitnice”, ističe Đapa i dodaje:

“Motiva svakako ne nedostaje, i jako smo željni da se taj trofej nađe u klupskim prostorijama BL voleja. Ove sezone igramo i u Evropi, to je definitivno nešto što nas dodatno motiviše jer smo željni što više dobrih utakmica,te koga god da dobijemo za protivnika daćemo sve od sebe da napravimo što bolji rezultat.

Banjalula volej će nastupiti u CEV kupu, a protivnik na startu biće joj zagrebačka Mladost, Nojšatel iz Švajcarske ili Gran Kanarija (Španija). Ti susreti na programu su u novembru ove godine.