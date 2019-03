Tijana Salatić - Pravnica želi titulu

Instituciju zvanu Ženski odbojkaški klub Gacko doživljavam kao svoju drugu porodicu, kaže Tijana Salatić, višegodišnja članica i jedna od najboljih odbojkašica bh. premijerligaša, koji se već godinama nalazi u vrhu ženske bh. odbojke.

Odbojkašice Gacka i ove sezone, baš kao i prethodnih, igraju važnu ulogu u bh. prvenstvu. U posljednjem kolu savladale su ekipu Kule iz Gradačca (3:2) i time potvrdile treće mjesto na tabeli, odmah iza Bimal Jedinstva i Banjaluka voleja, s kojima će voditi veliku borbu u plej-ofu. Već godinama neizostavni član ove ekipe je sjajna 24-godišnja Bilećanka Tijana Salatić, koja se odbojkom počela baviti sada već davne 2003. godine, u rodnoj Bileći. Nakon što je tu naučila prve korake i pomogla ekipi da se plasira u najjači rang bh. Odbojke, dobila je poziv iz Gacka, koje, kako kaže, nije mogla odbiti.

"Uslovi koje su mi ponudili čelnici Gacka kao i ambicije kluba bili su presudni da potpišem ugovor za njih, gdje sam se u nadolazećim godinama u potpunosti afirmisala kao igrač. Klub je iz godine u godinu napredovao i za kratko vrijeme došao među tri najbolja u BiH", ističe predvodnica nove generacije Gačanki, koje uvijek imaju najviše ambicije u bh. takmičenjima.

Potencijalna reprezentativka BiH s ponosom naglašava da Gacko posljednjih godina redovno igra finala svih državnih takmičenja, kao i evropska takmičenja, a rado se sjeća i osvojene bronzane medalje iz 2015. godine sa Balkanskog kupa, kao i titule u Kupu BiH godinu dana ranije.

"Na Balkanskom kupu ispisali smo istoriji bh. odbojke i postali jedini klub koji ima medalju sa nekog takmičenja pod okriljem Evropske odbojkaške konfederacije (CEV), a ne zaboravlja se ni trofej Kupa BiH, što mi je najdraža medalja", ističe alfa i omega ekipa Gacka i dodaje:

"Veliku zahvalnost dugujem našem dugogodišnjem treneru Ivanu Maljeviću, za kojeg mogu reći da je izuzetan stručnjak koji me je naučio skoro pa sve što danas znam o odbojci. On je bio naš prvi trener sve do 2016. godine, kada ga nasljeđuje do tada njegov prvi asistent Saša Slijepčević. Tamo gdje smo stali sa Ivanom, Saša je sa nama nastavio, tako da smo do danas ostali u samom vrhu bh. odbojke."

Iako dobija ponude drugih klubova, ova simpatična Bilećanka već devet godina vjerna je jednom od najusupješnijih sportskih kolektiva u Gacku.

"Svake godine u ljetnom prelaznom roku dobijam ponude od dosta klubova, ali se ipak uprava Gacka potrudi da me zadrži u svojim redovima. Ono što me, uz uvijek šampionske ambicije, zadržava je i atmosfera koja vlada u klubu. Potrudićemo se da ove sezone šampionski pehar donesemo u Gacko", naglašava naša sagovornica.

Osim na terenu, Tijana je veoma uspješna i ambiciozna i na privatnom planu, posebno u sferi obrazovanja, na što je posebno ponosna.

"Izuzetnu podršku, ne samo na polju sporta već i obrazovanja, imala sam od cjelokupne uprave ŽOK Gacko, tako sam u januaru ove godine svom imenu dodala zvanje diplomiranog pravnika", zaključila je Salatićeva.