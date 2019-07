Tijana Stojković: Banjaluka je ono što sam tražila

​Odbojkašice Banjaluka voleja u narednoj sezoni očekuju veliki ispiti, prije svega u regionalnoj MEVZA ligi, a zatim i u CEV kupu. U klubu su već počeli sklapati igračku križaljku, dovedeno je nekoliko novih igračica, a među njima i talentovana Tijana Stojković (20), viceprvakinja Evrope sa kadetskom reprezentacijom Srbije iz 2015.

Odbojkašica iz Banavišta (Srbija) trebalo bi da bude važan kotač u igri Banjalučanki. Dojučerašnja članica Dinama iz Pančeva raduje se novim izazovima u novom klubu u kojem ima velika očekivanja.

"Došla sam na poziv direktora Duška Ovuke i prvi utisci su bili fenomenalni, jer je to upravo klub koji sam i tražila. Sviđa mi se što dosta vode računa o igračicama i pored odbojke ih motivišu da studiraju i omogućavaju im uslove za to. I ja studiram i jako mi je to bitno. Posetila sam Banjaluku i lično se uverila da je stvarno sve tako kao što kažu i zbog toga sam odlučila da ove sezone zaigram za njih", kaže novi korektor "banjalučkih studentica".

Stojkovićeva, koja iza sebe ima sjajnu karijeru u omladinskim kategorijama, očekuje da njena karijera dolaskom u Banjaluku krene uzlaznom putanjom.

"Poslednje dve godine nisam bila zadovoljna svojom karijerom, jer smo slabije trenirali i nisam napredovala. Uslovi su bili malo drugačiji, što mi se nije sviđalo, i htela sam da odustanem od odbojke. Međutim, uspela sam da se izborim i pronađem klub u kom ću napredovati i biti zadovoljna, a to je Banjaluka volej", ističe nekad velika nada srpske odbojke.

Prve odbojkaške korake napravila je u OK Bavanište, gdje je trenirala pod palicom trenera Milana Kanačkog. Naredna destinacija bilo joj je Pančevo, gdje je značajno napredovala pod vodstvom trenera Saše Vladisavljeva.

"Kod njega sam najviše napredovala i dobijala dosta prilika da zaigram za superligašku seniorsku ekipu. Nakon nekoliko godina stigao je i poziv za kadetsku reprezentaciju Srbije, što je meni još više dalo vetar u leđa za nastavak građenja karijere. To je bilo predivno i nezaboravno iskustvo koje ću pamtiti do kraja života. Biti drugi na Evropskom prvenstvu i peti u svetu se ne dešava svaki dan i zbog toga taj period zauzima posebno mesto u mom srcu", naglašava dvadesetogodišnja Tijana.

Za kraj je poručila da je uzbuđena što će u nastavku karijere nositi dres Banjalučanki.

"Ove sezone očekujem pre svega dobar i kvalitetan rad. Kada je to u redu, onda dolaze i rezultati. Očekujem da budemo prvaci BiH i da se dobro pokažemo u MEVZ-I i CEV kupu. Zbog toga sam vrlo uzbuđena i jedva čekam da počne sezona", zaključila je Tijana Stojković.