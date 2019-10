Tijani Bošković trofej turskog Superkupa i MVP priznanje

Odbojakšice Ezacibašija pobjednice su Superkupa Turske, a srpska reprezentativka Tijana Bošković je proglašena za najbolju igračicu (MVP).

Ezacibaši je u dvorani Ataturk savladao Vakifbank, za koji igraju Milena Rašić i Maja Ognjenović sa 3:2 (25:14, 25:21, 25:27, 20:25 i 15:11) poslije 140 minuta igre.

Najkorisnija igračica na nedavno zvaršenom Evropskom prvenstvu, na kom je Srbija osvojila zlatnu medalju, susret u Izmiru završila je sa 27 poena, a sa tim učinkom bila je i najbolji poenter.

