Tom Brejdi se povlači "zauvijek" (VIDEO)

Kvoterbek NFL-a, Tom Brejdi, koji je osvojio sedam Super Bol mečeva i smatra se jednim od najvećih igrača svih vremena, izjavio je u srijedu da povlači i zauvijek odlazi u penziju, godinu dana nakon što je dao istu najavu da bi se sedmicama kasnije predomislio.

"Odlazim u penziju zauvijek", rekao je Brejdi u video poruci od 53 sekunde koju je objavio na Twitteru. "Hvala vam što ste mi omogućili da živim svoj apsolutni san."

45-godišnji Brejdi proveo je 20 sezona u Nju Ingland Patriotsima prije nego što se preselio na Floridu i vodio Tampa Bej Bjukanirse do naslova Super Bola 2021. godine.

Truly grateful on this day. Thank you pic.twitter.com/j2s2sezvSS