Tomaš: Biciklistička trka prilika za promociju Prnjavora

Darko Tomaš, načelnik opštine Prnjavor istakao je zadovoljstvo što će start posljednje etape 13. biciklističke trke "Beograd – Banjaluka" biti u Prnjavoru.

"Mislim da će ovo biti najveća reklama Prnjavora sljedeće godine i najveća moguća prilika za promociju naše lokalne zajednice i iskoristićemo je. Izuzetno mi je drago što će u naš grad doći sportisti iz tridesetak zemalja i više od 300 ljudi koji čine karavan. To je idealna prilika da pokažemo turističke i privredne potencijale", rekao je Tomaš, koji je danas od direktora trke Vladimira Kuvalje dobio na poklon "žutu majicu", simbol ukupnog pobjednika u biciklizmu.

Prnjavor će obezbijediti smještaj za sve učesnike, a i finansijski će podržati trku.

"Prnjavor je interesantna destinacija, poznat je po atletici, karateu... a nadam se da će postati prepoznatljiv i po biciklizmu. U dva navrata je proglašen za najbolji prolazni cilj na ruti, a 2019. godine će ovdje biti start etape", rekao je Kuvalja.

Trka "Beograd - Banjaluka" je od prethodnog izdanja član prve kategorije i po prvi put je bila etapna. Prema najavama, predstojeće izdanje biće najjače do sada, a s ozbirom na povećanje broja etapa sa dvije na četiri, trka će dobiti prefiks Tur. Prva etapa biće vožena 18. aprila od Beograda do Vlasenice. Dan kasnije biciklisti će krenuti na put do Brčkog, a 20. aprila od Brčkog do Teslića. Karavan se potom seli do Prnjavora odakle biciklisti kreću 21. aprila ka Banjaluci.

"Biće 10 pro kontinental i 10 kontinenatal ekipa. Trka je ušla u prvu kategoriju što znači da će nastupiti samo najbolji biciklisti, maksimalno njih 180", dodao je Kuvalja ističući da će u Prnjavoru biti organizovano takmićenje za školarce, ako i kulturno- zabavni program.

Sastanku u Prnjavoru prisustvovao je i Dragan Jaćimović, pomoćnik za sport u Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, koje je trku u vrstilo u manifestacije od posebnog značaja za RS. On je podsjetio da su Vlada RS i Ministarsvo svih godina podržavali trku, te da će tako biti i 2019. i dodao:

"Načelnik Tomaš je prepoznao trku kao potencijal za sport i turizam Prnjavora, koji će, sigurno, biti dobar domaćin."

Trka kroz RS

Vladimir Kuvalja, direktor trke "Beograd - Banjaluka" razmišlja o organizovanju trke kroz Republiku Srpsku, ali ne u smislu da postojeća trka promijeni ime.

"Ideja o trci 'Beograd – Banjaluka' nastala je 1993. kada smo išli na trke u Srbiju i ne bih volio da ta ideja zamre kroz promjenu imena. Ali, moja želja je da napravim trku Kroz RS, koja će se prenositi na Eurosportu, kao što će to biti trka 'Beograd – Banjaluka'", rekao je Kuvalja.