Tomislav Cvitanušić uz Mozzart do vrha svijeta: Spreman sam za Mount Everest

Alpinista, triatlonac i bh. Ironman, Tomislav Cvitanušić za tri dana kreće u pohod na najviši vrh na svijetu – Mount Everest. Podršku u ekspediciji na krov svijeta pružila mu je kompanija Mozzart.

Za ovaj uspon pripremao se dugo, a u sklopu tih priprema je u svojoj bogatoj karijeri dosegao najviše vrhove četiri kontinenta- Sjeverne Amerike, Južne Amerike, Evrope i Afrike.

"San svakog visokogorca je da se jednom u životu popenje na krov svijeta, pa je to i moja želja odavno. Sada sam spreman i fizički i psihički, ali iza mene je dug put priprema. Imao sam dobre učitelje i njima trebam zahvaliti za sve što sam do sada postigao, ali i za ono što tek slijedi. Želim da ovaj uspon bude uspješan, da se na taj način zahvalim svima koji su vjerovali u mene, koji su mi pomagali i podržavali me", kaže Cvitanušić.

Jedan od njegovih učitelja je Muhamed Gafić, čovjek koji je bio član jugoslovenske ekspedicije koja se 1979. godine popela na Mount Everest. On lično to nije uspio, ali se može pohvaliti da je na tom putu dosta pomogao dvojici kolega iz ekspedicije koji su uspjeli da dođu do vrha.

Kako je pomagao Cvitanušiću u dosadašnjim pripremama, Gafić smatra da je spreman za ovaj zahtjevni poduhvat i vjeruje da će uspjeti u svom naumu. Prvi čovjek iz BiH koji se popeo na vrh Mount Everesta, Petar Pećanac kaže kako se taj osjećaj kada je već bio na vrhu ne može opisati riječima.

Ostvarenje sna Tomislava Cvitanušića da krene na vrh Mount Everesta moguće je zahvaljujući sponzorima, društveno odgovornim kompanijama koje su prepoznale važnost podrške hrabrim sportistima, a među njima je i Mozzart.

"Sretan sam da je i Mozzart pomogao da se moj san ostvari jer ovakva ekspedicija je nemoguća bez timskog rada. Mozzart je uvijek prepoznavao prave vrijednosti i podržavao sportiste, a drago mi je da sam sada i ja dio njihove porodice. Ja ću dati sve od sebe da opravdam njihovo povjerenje i da se popnem na vrh Mount Everesta i time se zahvalim za podršku svima koji su bili uz mene na ovom putu", poručuje Tomislav Cvitanušić.

Rukovodilac Direkcije korporativnih poslova Mozzarta, Selma Salkanović ističe kako je ova kompanija s ponosom odlučila da podrži Cvitanušića i da mu pomogne da ostvari svoj san.

"Mozzart je najvjerniji navijač brojnih klubova i sportista kojima poručujemo- budi pobjednik! Čast nam je da sada u svojoj porodici imamo i Tomislava, zahvaljujući čijoj hrabrosti će se na vrhu svijeta vijoriti boje Mozzarta i boje naše zemlje. Želimo mu da, uz našu podršku, ostvari svoj san i sve nas učini ponosnim", poručuje Salkanović.

Iako je svjestan da je pred njim težak zadatak, Cvitanušić želi da ovim usponom pokaže i zahvalnost narodu Sherpa.

"Želim da iskažem i poštovanje narodu Sherpa koji pomaže svim entuzijastima koji žele da makar pokušaju da se popenju na vrh Mount Everesta, da im pokažem našu kulturu i da zajedno s njima proslavim svoj, nadam se, uspješno ispunjen cilj. Također, želim da ovo uradim na siguran način, da učinim ponosnim one od kojih sam učio, ali i sve koji me podržavaju", zaključuje Cvitanušić.