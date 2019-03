Trautu ugovor od 430.000.000 dolara!

Majk Traut, prva zvijezda MLB lige, potpisaće ugovor vrijedan 430.000.000 dolara sa Los Anđeles Ejndželsima.

Traut, koji ima 27 godina, potpisaće ugovor na dvanaest godina, što znači da će prosječno po godini zarađivati oko 36 miliona dolara.

Dvostruki MVP bejzbol lige tako će nadmašiti ugovor Brajsa Harpera, koji je početkom marta potpisao ugovor težak 330 miliona dolara sa Filadelfijom (13 godina).

Traut je već bio u ugovoru vrijednom 144 miliona dolara, ali kako mu je on isticao ljeta naredne godine, Ejndželsi su odlučili da mu ponude novi, kojim su izazvali zemljotres širom svijeta.

BREAKING: Mike Trout is finalizing a record-breaking 12-year contract worth more than $430 million with the Angels, per @JeffPassan pic.twitter.com/EEHlEhiogt — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2019

Bejzbol igrač ekipe iz Los Anđelesa postaće vlasnik najvećeg ugovora u istoriji sporta, a ukupno u karijeri, samo od ugovora, zaradiće nevjerovatnih 575 miliona dolara.

Trout’s extension will put him at a career earnings total of $577.85M, most ever in major American sports, per @spotrac pic.twitter.com/h0ady3PSKS — Bleacher Report (@BleacherReport) March 19, 2019

U poređenju, Traut će naredne godine zarađivati 36 miliona dolara, dok će u NBA Lebron Džejms primati 37.500.000, Kris Pol 38.500.000, a Stef Kari će inkasirati oko 40 miliona dolara. Koliko je ovo velika cifra, govori podatak da će Traut primati svake sezone 36 miliona dolara narednih 12 godina.

Mike Trout will make $35,833,333 next year. Five NBA players will earn more in 2019-20: LeBron ($37,436,858), CP3 ($38,506,482), Westbrook ($38,150,000), Harden ($38,150,000), Curry ($40,231,758). But Trout's deal is nuts since he'll earn $35.8 mil every season for next 12 years. — Alex Kennedy (@AlexKennedyNBA) March 19, 2019

Najbogatiji bejzbol ugovori:

1. Majk Traut – 430 miliona dolara

2. Brajs Harper – 330

3. Đankarlo Stenton – 325

4. Mani Mačado – 300

5. Aleks Rodriges – 275

6. Aleks Rodriges – 252

(b92)