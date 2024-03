Treća etapa biciklističke trke "Beograd - Banjaluka" počinje iz Višegrada

Treća etapa biciklističke trke "Beograd - Banjaluka" krenuće iz Višegrada, a nakon velikih izazova koji bicikliste očekuju kroz Rudo, Sokolac i Pale završiće na Jahorini.

Grad na Drini po prvi put biće domaćin stara etape, a načelnik opštine Mladen Đurević izrazio je zadovoljstvo što će ugostiti karavan.

''Drago mi je što smo danas u Višegradu i što ćemo biti domaćini starta. Koristim priliku da se zahvalim prijateljima iz organizacije trke koji su odabrali našu opštinu. Siguran sam da ćemo opravdati povjerenje i poslati sliku u svijet. Ne sumnjamo da ćemo 20. aprila biti dobri domaćini, a veče ranije će i naši hoteli biti puni. U dogovoru sa organizatorima preuzeli smo obavezu da smjestimo ljude iz karavana. Svakako je da ćemo na najbolji način promovisati našu opštinu, Drinu, Andrićgrad, Ćupriju... Mi smo uvijek spremni za spektakl, a svi dobronamjerni su dobrodošli'', rekao je Đurević.

Ustupljena fotografija

Nakon potpisivanja ugovora direktor trke Vladimir Kuvalja zahvalio se Višegrađanima na gostoprimstvu i pohvalio rad Đurevića. Dodao je i da će ljetni kamp Biciklističkog saveza Republike Srpske biti u ovoj opštini.

''Kada je u pitanju trka, treća etapa je bez sumnje najteža i ima kategoriju HC. Ponosni smo što dolaze takmičari iz 30 zemalja i jake ekipe. Lista je od juče i zvanično popunjena što znači da će na startu biti 25 ekipa. Biciklisti će se zahvaljujući ovoj etapi koja ima 3300 metara uspona, popeti na ukupno 7.780 metara visine. Kada je u pitanju Višegrad, posebna atrakcija je Ćuprija koju ćemo ponovo promovisati kao i kada je Višegrad bio prolazni cilj na Trci kroz Srbiju'' , rekao je Kuvalja.

Trka ove godine slavi i punoljetstvo jer je prva održana 2007. godine, a nije prekidana ni u vrijeme pandemije korona virusa. Po prvi put na ruti će biti i opština Rudo, a zamjenik načelnika Jovica Vidaković siguran je da će sve proteći u najboljem redu.

''Opština Rudo nikada nije bila dio ovakvog sportskog spektakla. Ovo je najteža etapa, a nakon što karavan napusti Višegrad ulazi u našu opštinu. Poseban izazov za bicikliste biće na Bijelom brdu gdje je prvi brdski prolazni cilj. Takođe, drago nam je što ćemo moći da predstavimo vodeni brod Ćira, turističku atrakciju našeg mjesta. Siguran sam da ćemo biti domaćini i što se kaže, Bože zdravlja, u narednih nekoliko godina biti domaćini starta ili cilja jedne od etapa'', rekao je Vidaković.

Izvršni direktor trke Goran Guska posebno je istakao bezbjednosti aspekt.

''Etape jesu teške, veliki je izazov i u smislu organizacije, ali ne sumnjamo da će to sve proteći u najboljem redu. Godinama imamo dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i nadamo se da ćemo zajedno sa direktorom policije Sinišom Kostreševićem odgovoriti zadatku. Naša policija sa redarskom službom zaslužuje sve pohvale'', zaključio je Guska.

Oko 175 biciklista sa svih kontinenata tradicionalno će krenuti iz Beograda 18. aprila, a cilj prve etape biće u Bijeljini. Dan kasnije vozi se etapa od Zvornika do Vlasenice, a potom slijedi najteža, treća etapa od Višegrada do Jahorine preko Rudog i Sokoca. Posljednja etapa na programu je 21. aprila od Doboja do Banjaluke.

