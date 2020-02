Trenutak kad je Amerika zaćutala: Najemotivniji momenat Superboula

Kanzas slavi titulu poslije pobjede nad San Franciskom, a Superboul finale proteklo je uz minut ćutanja za sve nastradale u prošlonedjeljnoj helikopterskoj nesreći.

Najviše su bili svi pogođeni smrću Kobija Brajanta i njegove kćerkice Đijane, nesreća je odnijela još sedam života, a NFL organizacija je sportskom heroju odala počast.

Mnogi NFL asovi su u Kobiju vidjeli uzora, pa su riješili da mu i lično odaju počast, na opremi u kojoj su igrali meč karijere.

Meč su obilježile još Šakira i Dženifer Lopez, spektakularnim nastupom u poluvremenu.

(Telegraf.rs)

Honoring Chris Doleman, Kobe and Gianna Bryant and those who lost their lives in last week's accident. Visit https://t.co/3KkUT4RsCg to bid on signed items. Proceeds will be donated to the Mamba Sports Academy. pic.twitter.com/3xieXbfN1f