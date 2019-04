Tuka, Džumhur i Teletović podržali održavanje "konjičkog cenera"

Amel Tuka, Damir Džumhur i Mirza Teletović, svaki iz svojih osobnih razloga, odlučili su dati podršku nastojanjima Mahira Mujića, da organizuje trku na 10 kilometara ulicama Konjica.

Podsjetimo, prije nekoliko dana Mujić, koji inače učestvuje na velikom broju trka humanitarnog karaktera, prodavajući kilometre za pomoć oboljelima, dobio je odbijenicu od Opštine Konjic za finansijsku pomoć "konjičkog noćnog cenera".

Međutim, Mujića to nije pokolebalo, već je odlučio sam krenuti u organizaciju ove trke, na kojoj se očekuje više od 500 takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i iz regije.

Njegovim nastojanjima da Konjicu podari noćnu utrku i na taj način dodatno promoviše grad, pridružili su se i Mirza Teletović, nekadašnji NBA košarkaš i trenutni predsjednik KSBiH, koji je sentimentalno vezan za ovaj grad i svaku inicijativu, koja podrazumjeva sport i rekreaciju, u startu podržava.

"Konjic zaslužuje da bude prepoznat kao grad koji voli sport, a ova utrka je idealna prilika da grad dodatno oživi", rekao je Teletović, koji će, ukoliko 6. jula, za kada je planirana utrka, bude u BiH, doći na otvorenje "konjičkog cenera".

Najbolji teniser u BiH Damir Džumhur, baš kao i Teletović, gaji posebne osjećaje prema Konjicu, s obzirom na to da je njegov otac Nerfid i rođen u ovom gradu.

"Svaki mladi čovjek, koji nastoji da učini nešto vezano za sport u svom gradu, ima moju podršku. Još ako je to u Konjicu, kojeg jako volim i uvijek sa radošću posjetim, onda je jasno da ću dati podršku održavanju ove manifestacije", kazao je Džumhur.

Amel Tuka, najbolji bh. atletičar, u julu vjerovatno neće biti u BiH, ali će podršku Mahiru Mujiću i njegovim nastojanjima da organizuje ovu humanitarnu utrku, davati preko društvenih mreža.

"Vjerujem da će se utrka u Konjicu održati, uprkos problemima sa kojima se organizator susreće. Mahir Mujić je momak koji bez pogovora pomaže svima i najmanje što mi ostali možemo uraditi jeste da pomognemo njemu da organizuje Prvu konjičku noćnu trku", riječi su Tuke.

Mahir Mujić, za one koji ne znaju atletikom se bavi iz ljubavi. On trči i kako bi vratio osmijeh na lice najmlađim Bosancima i Hercegovcima koji biju najteže bitke – one za život. Mahir je maratonac i humanista velikog srca, čovjek koji prodaje kilometre, a onda prikupljenim novcem pomaže bolesnoj djeci.

Punu podršku za ovaj događaj Mujić je dobio i od najaktivnije NVO "Volonteri i prijatelji konjičke regije" čiji predsjednik Adis Muhibić, najavljuje učešće preko 100 volontera Konjica.