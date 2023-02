Tužan kraj za Fjodora: "Posljednji ruski car" karijeru okončao porazom (VIDEO)

Rus Fjodor Jemeljanenko (46), jedan je od najboljih MMA boraca svih vremena, na neslavan način okončao je svoju briljantnu karijeru.

"Posljednji ruski car" izgubio je posljednju borbu u karijeri. U meču za pojas teške kategorije "Belatora" Fedora je tehničkim nokautom u prvoj rundi savladao Amerikanac Rajan Bader.

Nakon godinu i po dana pauze čuveni Rus je dobio šansu da se povuče kao šampion teške kategorije "Belatora", međutim, nije uspio - po drugi put u karijeri poražen je od sjajnog Amerikanca.

Rajan je žestoko kranuo od samog starta borbe. Bacio je Fjodora na pod, i nanio mu nekoliko žestokih udaraca u glavu. Gotovo čitav minut Rus je primao udarce, a onda je sudija Gerb Din riješio da prekine borbu.

Heavyweight Champion @RyanBader becomes the first man ever to defeat Fedor twice. #Bellator290 | | LIVE NOW pic.twitter.com/Ui7BUBE0L6