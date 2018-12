U Brčkom sanjaju šampionske snove

Iako su ove sezone već ispisali istoriju plasmanom u osminu finala CEV kupa, u taboru odbojkaša Mladosti iz Brčkog vjeruju da mogu napraviti još veći iskorak i plasirati se u četvrtfinale ovog takmičenja i tako izboriti susret s aktuelnim svjetskim klupskim prvakom, ekipom Trentina.

Iza aktuelnih bh. prvaka je još jedna sjajna kalendarska godina. Petorostruki uzastopni šampion BiH je računajući domaća takmičenja u 2018. godine doživio samo jedan poraz, onaj od Radnika u prošlosezonskom finalu plej-ofa za prvaka. Jesenji dio ove sezone prvenstva BiH Brčaci su zaključili sa 11 pobjeda iz isto toliko utakmica, te su jedina ekipa s maksimalnim brojem bodova u Premijer ligi BiH.

"Uspjeli smo da nastavimo kontinuitet dobrih rezultata i u ovoj sezoni, koja je po mom mišljenju najjača u posljednjih nekoliko godina. Liga je dosta jaka, Kakanj je konkurentan i pojačan, tu je i Radnik, koji nas je jedini dobio ove godine. Ipak, mi uspijevamo i održavamo taj nivo. Radimo dobro, biće teško do kraja, ali vjerujemo da možemo da odbranimo trofeje", kaže trener Mladosti Branko Mišić.

Strateg Brčaka izuzetno je ponosan na igre svojih izabranika u evropskim takmičenjima. Mladost je jedina ekipa iz regiona koja je uspjela da ostane u Evropi, plasirala se među 16 najboljih ekipa CEV kupa, što je najveći klupski uspjeh u istoriji. Višestruki prvaci već se spremaju za revanš susret ove runde takmičenja protiv švajcarske ekipe Lindaren volej, koja je u prvom susretu slavila 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).

"Napravili smo lijep iskorak u Evropi, koji dobija na značaju kada vidimo da klubovi iz regiona nisu uspjeli da stignu do ove faze takmičenja. Predstoji nam težak zadatak i revanš protiv Švajcaraca, iako smo u prvom susretu bili bolji rival u prva dva seta. Vidjeli smo da možemo ravnopravno igrati s njima, na kraju su sreća, pa i iskustvo presudili da budemo poraženi 3:0. Slijedi revanš, u kojem se nećemo predati, mislim da imamo šansi, ako slavimo 3:0 ili 3:1 te tako izborimo zlatni set. Vjerujemo da to možemo, to bi bilo nešto nerealno u ovom trenutku, s obzirom na to da bi nas u četvrtfinalu čekao svjetski prvak Trentino", ističe Mišić i dodaje:

"Da imamo samo veću podršku države, neka minimalna ulaganja, mislim tu i na odbojkašice Bimal Jedinstva, mi bismo redovno bili ravnopravni takmaci u Evropi."

Iako je u bh. prvenstvu trenutno pauza, Mladost je nastavila s radom i pripremama za revanš susret protiv Lindarena, koji je na programu 16. januara u Brčkom.