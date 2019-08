U Nišu takmičenje paraglajdera iz cijelog svijeta

Čak 150 pilota paraglajdera iz 20 država okupilo se 28. jula u Nišu na Predevropskom takmičenju u disciplini prelet. Vremenski uslovi dozvolili su samo dva letačka dana, pa je i čitav događaj, umesto 3. avgusta, završen dan ranije.

Pobjednik ovog značajnog takmičenja je Teunis de Bruin iz Južnoafričke Republike, a konkurenti su mu bili piloti iz Australije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država, Kanade, Indije, Japana, sa Novog Zelanda, mnogih evropskih zemalja i regiona.

Istovremeno su održana i tri državna prvenstva - Bosne i Hercegovine, Srbije i Mađarske, pa su piloti iz ovih zemalja i regiona na poletištu iznad sela Oreovac bili najbrojniji.

Bodovi pokazuju da je najbolji pilot Bosne i Hercegovine Aleksandar Santrač, na srpskom državnom prvenstvu titulu prvaka odbranio je Vladimir Bačanin, a najbolji mađarski takmičar jeste Balazs Vertes.

Kako priča direktor takmičenja i predsjednik Svjetske organizacije pilota paraglajdera Goran Dimiškovski, ovo je bio test događaj za Evropsko prvenstvo koje će na istom terenu biti održano naredne godine.

"Tu su opserveri iz Svetske federacije. Imamo 150 takmičara, to je rekordan broj, ne može više, zabranjeno je. To je maksimalan broj takmičara, a bilo je 240 prijavljenih i to govori koliko je ovo atraktivno", kaže Dimiškovski.

Prva vazdušna trka 31. jula bila je duga 52,8 kilometara, a naredna 2. avgusta 57,7 kilometara. Kako pravila nalažu, nije dovoljno samo za što kraće vrijeme stići na cilj, već treba usput obići unaprijed zadate okretne tačke.

Terenom, za koji mnogi piloti tvrde da je jedan od najboljih u svijetu, zadovoljna je i Sonja Papić iz Zagreba.

"Tu sam na ovom prekrasnom takmičenju. Tu se skupilo mnogo dobrih pilota. Ja sam tu sa tročlanom hrvatskom reprezentacijom i došla sam malo gledati i uživati na ovom terenu. Letenje paraglajderom je traženje termike i traženje uzdižućih struja, a tu su cure bolje od dječaka", navodi Sonja.

Osim na poletištu, publika je trke posmatrala i u Štabu takmičenja u centru grada, preko sistema uređaja za praćenje pilota.

U Vazduhoplovnom savezu Srbije kažu da su tereni za letenje na jugu Srbije i u blizini Niša poznati i zanimljivi svjetskoj paraglajding zajednici, naročito od 2017. godine, kada je tu bio održan Svetski kup. Piloti tokom leta uživaju u pogledu na prelepe ravnice i brda, a posebno im odgovara povoljna ruža vjetrova koja im omogućava da u vazduhu, samo uz pomoć vazdušnih struja, provedu nekoliko sati.