U susret trci "Beograd - Banjaluka": Katrašnik brani titulu, stiže 20 timova

Biciklisti iz 20 timova prijavljeni su za 13. izdanje trke "Beograd - Banjaluka", a među onima koji će 18. aprila startovati na tradicionalnoj trci je prošlogodišnji pobjednik Gašper Katrašnik.

Vozač Adrije prošle godine ušao je u istoriju trke kao prvi koji je kući odnio žutu majicu, a ko će ove godine trijumfovati, saznaćemo 21. aprila, kada je cilj trke u Banjaluci.

Osim slovenačkog tima, prijavljeno je 19 ekipa, među kojima se izdvajaju ruski Gazprom, italijanske ekipe Sanđemini i D'amiko i austrijski Hrinkof. Prvi put trku "Beograd - Banjaluka" voziće kolumbijski Bicikletas strongmen, a tu su i nacionalni timovi Bosne i Hercegovine, Mađarske i Srbije.

"S obzirom na to da po pravilima može da učestvuje 175 biciklista, morali smo da otpišemo nekoliko timova. Većina tomova je iz PRO kontinental kategorije, a postoji mogućnost da dovedemo bar jedan World Tour tim. Sve zavisi od toga da li će biti otkazana trka u Turskoj, koja ima neuporedivo veći budžet od naše, ali i neke probleme, pa postoji mogućnost da ne bude održana. Ukoliko se to desi, sigurno će bar jedna ekipa doći da vozi kod nas", rekao je Vladimir Kuvalja, direktor trke.

Trka je prethodnih 12 godina rasla iz godine u godinu, prošle godine je postala etapna i donijela je veliku borbu vrhunskih biciklista, a 2019. bicikliste očekuje još teži zadatak, jer će umjesto dvije etape biti vožene četiri. Start prve je 18. aprila u Beogradu, odakle će biciklistički karavan krenuti put Vlasenice, koja će prvi put ugostiti prestižnu trku i to nakon 240 kilometara. Ugovor između organizatora trke i predstavnika Vlasenice je potpisan, baš kao i sa načelnikom Prnjavora, domaćina starta posljednje etape (175 km) koja tradicionalno završava u Banjaluci. Ukoliko sve bude kao što je planirano, druga etapa biće vožena od Vlasenice, preko Kozluka, Ugljevika i Lopara do Brčkog (160 km), dok bi treća trebalo da bude vožena od Brčkog preko Šamca i Doboja do Teslića (170 km).

"Imamo načelan dogvoor sa predstavnicima Brčkog, on još nije stavljen na papir, ali vjerujem da će to biti urađeno u idućih nekoliko dana. Izuzetno mi je drago što su gradovi prepoznali značaj ovog događaja i što shvataju koliko je značajan za promociju njihovih gradova", rekao je Kuvalja i dodao da značaj trke "Beograd - Banjaluka" nije samo sportiski, već i turistički.