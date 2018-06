UFC borac sam sebe nokautirao

UFC-ov debitant Hoze Tores bizarno je došao do pobjede nad Haredom Bruksom.

Trijumfovao je tehničkim nokautom, ali je zapravo njegov protivnik nokautirao sam sebe.

Bruks je dominirao tokom cijele borbe, od početka se bolje kretao i bio je precizniji, iako je Tores bio favorit.

Tores iza sebe ima dvije titule Titan FC promocije, ali nije pokazivao potencijal ovaj put da može pobijediti.

Tokom druge runde, Bruks je hvatao i podizao Toresa u klinču, očekivao se strahoviti slem, ali je Bruks počeo da gubi ravnotežu.

U lošim uslovima je probao slem na leđa, a tijelo protivnika je bilo jače, prizemljio se prvi glavom o pod, pa je to rezultiralo automatskim nokautom, prenosi "Telegraf.rs".

Tores je onda uputio još nekoliko udaraca, ali su oni bili nepotrebni jer je Bruks već sebe eliminisao iz borbe.

