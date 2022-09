UFC potpisao prvog maloljetnog borca

Raul Rosas Junior postao je najmlađi borac koji je potpisao ugovor s UFC-om u utorak naveče, nakon pobjede jednoglasnom odlukom sudija nad Mandom Gutierezom u "Contender Series" turniru.

Direktor UFC svijeta, Dana Vajt, impresioniran Rosasovim nastupom, ponudio je tinejdžeru ugovor prije kraja turnira, što je on prihvatio.

Rosas je najmlađi borac koji se takmičio u seriji

"Nikada nisam vidio ništa slično. Ne samo to, količina boraca koji me dižu u vazduh govoreći da si lud što ne (potpisuješ ugovor s njim). On je apsolutno, pozitivno talentovan. On je poseban, on je drugačiji" rekao je Vajt o Rosasovim godinama i napadu protiv Gutiereza.

This Suloev stretch attempt by Raul Rosas Jr. was naaaaasty #DWCS pic.twitter.com/P2SUoluoAu — UFC (@ufc) September 21, 2022

Rosas, borac bantam kategorije, dominirao je nad 25-godišnjim Gutierezom veći dio borbe svojom vještinom u duelu. Gotovo je dokrajčio Mandu u prvoj rundi rijetko korištenom Suloevljevom rastezljivom predajom iz pozadinske kontrole.

Gutierez je imao nekoliko trenutaka, srušio je Rosasa i doskočio mu s parterom. Ali gotovo uvijek, Rosas bi završio u boljoj poziciji, koristeći svoju spretnost, vještinu i kreativnost na terenu kako bi se probio do vrha.

(ABC News)