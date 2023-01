UFC uklonio tri borca iz aktivnog rostera

Organizacija za miješane borilačke mečeve u oktagonu, Ultimate Fighting Championship (UFC), navodno je uklonila još tri borca iz svog aktivnog rostera.

Iako je lako razmišljati o sportistima svjetske klase koji se takmiče u promociji, vrijedi zapamtiti da nisu svi na tom nivou. Kao takvi, s vremena na vrijeme, neki borci moraju otići.

Najveći primjer nedavnog velikog izdanja bio je Fransis Nganu. Bivši UFC prvak u teškoj kategoriji otišao je nakon što je odbio ugovor da ostane.

Ova tri borca nisu baš na istom nivou, ali će nam njihova prisutnost ipak nedostajati.

UFC je uručio otkaze Kajlu Daukausu, Viktoru Rodrigezu i Maurisiju Rui, prenosi "BJpenn".

Kyle Daukaus no longer on the UFC roster after completing his contract with the promotion, per UFC officials. Like always, he could obviously re-sign but as of now the UFC hasn’t opted to ink him to a new deal. Daukaus went 2-4 with one no contest in the UFC. #UFC