Uhapšen najbolji golfer na svijetu (VIDEO)

Najbolji golfer na svijetu Skoti Šefler uhapšen je danas ujutru u Luivilu.

On je lišen slobode nakon što se uglušio na zahtjev policajca da stane automobilom ispred golf kluba Valhala.

Šefler je naposlijetku stao i izašao iz automobila, nakon čega mu je policajac, koji je prije toga vikao na njega, stavio lisice na ruke.

Here is video that I took of Scheffler being arrested: https://t.co/8UPZKvPCCf pic.twitter.com/9Tbp2tyrJh