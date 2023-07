Ukrajinka izbačena sa Svjetskog prvenstva jer je odbila da se rukuje (VIDEO)

Reprezentativka Ukrajine u mačevanju Olga Harlan diskvalifikovana je sa Svjetskog prvenstva u Milanu jer se odbila rukovati sa Ruskinjom Anom Smirnovom.

Četvorostruka olimpijska prvakinja i braniteljka svjetske titule je pobijedila Smirnovu rezultatom 15:7 i prošla u šesnaestinu finala.

Nakon poraza Smirnova, koja je nastupala pod neutralnom zastavom, je prišla kako bi se rukovala s pobjednicom, što je inače uobičajeni protokol u mačevanju, prenosi Klix.

Ipak, Harlan se odmakla i pružila mač ka Ruskinji kako bi je odvojila od sebe, te joj je poručila da se ne želi rukovati i otišla sa borilišta.

Smirnova je ostala na borilištu čak 45 minuta u razgovoru sa zvaničnicima i predstavnicima organizatora, te je tražila da se Ukrajina po pravilima izbaci s takmičenjima.

#Ukrainian fencer Olga Kharlan refused to shake hands with her rival from #Russia Anna Smirnova. The Ukrainian defeated the Russian woman at the World Championships with a score of 15:7. pic.twitter.com/XHTPb1kyDy