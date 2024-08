Umalo žestoka tuča žena na Olimpijskim igrama (VIDEO)

​Duel ženskih hokejaških reprezentacija Kine i Belgije na Olimpijskim igrama umalo nije doveo do žestoke tuče igračica, nakon što je jedna Kineskinja napravila nesportski potez na samom kraju meča!

Kineskinje su, na kraju, pobjedile poslije boljeg izvođenja penala rezultatom 3:2 i tako se plasirale u finale, dok je na kraju regularnog dijela bilo 1:1.

Upravo na tom kraju se i desio incident, čuo se završni zvižduk kada je jedna igračica Kine iz frustracije udarila lopticom Delfin-Dafne Marijen, zbog čega je ova pala na teren od bola.

Bio je to "poziv" da Belgijanke napadnu Kineskinju, uslijedio je haos koji umalo nije doveo do velikog sukoba, da bi Kina poslije ipak otišla u svoje prvo finale Olimpijskih igara još od 2008. kad su bili domaćini. Tada su uzeli srebro, sad se za zlato bore protiv Nizozemske, prenosi "Telegraf".

A Chinese hockey player smashed the ball into a Belgian player after the whistle at the Olympics Just listen to the boos #Paris2024 pic.twitter.com/w4zl184KQ4