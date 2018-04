Umro biciklista koji se srušio tokom trke (uznemirujući video)

Biciklist Majkl Golar (23), član ekipe Veranda’s Willems - Crelana,koji je pao tokom nedjeljne trke Paris – Rube, tokom noći nažalost je preminuo.

Direktor trke Kristian Prudom zdravstveno stanje Golar opisao je kao "vrlo zabrinjavajuće".

"Prevezen je u bolnicu u Lilu. Biće podvrgnut detaljnim pregledima. Njegovo je stanje vrlo zabrinjavajuće", izjavio je sinoć Kristian Prudom.

Tokom direktnog prenosa trke na snimci se vidjelo kako ljekarska služba nesretnom vozaču daje umjetno disanje na cesti prije nego što je prebačen u bolnicu.

Međutim, nije bilo spasa za nesretnog biciklistu. Preminuo je od posljedica srčanog udara, zbog kojeg je pao sa svog bicikla.

Tužne vijesti su se ubrzo proširile svjetskim medijima, a ubrzo su se oglasili i iz njegove ekipe Veranda's Willemsa.

Just take a moment.....

Such an incredibly sad loss again in our beautiful sport. #MichaelGoolaerts pic.twitter.com/I0p7JghuJm