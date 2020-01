Umro slavni Roki: Svijet se tužnim porukama oprašta od rvača

Slavni rvač Roki Džonson, otac holivudske zvijezde Dvejna Džonsona, preminuo je u 75. godini, objavili su svjetski mediji.

Roki je zaslužan za izgled i disciplinu svog slavnog sina The Rocka, kojem je bio trener i neko ko se svim silama trudio da mu pomogne da ostvari ciljeve i snove. Nasljedniku se posvetio kada se povukao, 1991. godine.

Rokija su zvali "Soul Man" ("Čovjek Duša"), a karijeru rvača započeo je šezdesetih godina prošlog vijeka.

"Prebijao me je u sali svakoga dana i to godinama. Mrzio sam to kada sam bio klinac, ali sam zahvalan na tome kao muškarac", rekao je jednom prilikom The Rock.

Vijest da je Roki preminuo zvanično je potvrđena saopštenjem američke integrisane medijske i zabavne kompanije, koja je prije svega poznata po profesionalnom rvanju, "World Wrestling Entertainment" (WWE).

Uzrok smrti nije saopšten.

Roki je rođen 24. avgusta 1944. godine u Amherstu, u Kanadi. Kao tinejdžer se preselio u Toronto, gdje je počeo sa treninzima.

Trenirao je boks, sparingovao je sa Muhamedom Alijem i Džordžom Foremanom, ali je potom ušao u NWA i počeo da se bavi rvanjem.

Punih 18 godina se borio za NWA, osvajajući ekipna prvenstva, a više uspjeha postigao je kada je '80-ih ušao u WWE.

Američki glumac Mik Foli izrazio je žaljenje zbog Rokijeve smrti.

"Mnogo mi je žao što čujem da je preminuo sjajni Roki Džonson. Uvijek je bio džentlmen, uživao sam u svakom razgovoru sa njim. Moje najdublje saučešće njegovoj porodici, fanovima i svima koji su ga voljeli. Veoma tužan dan za rvanje", napisao je.

"Tužan sam što čujem vijest o odlasku velikog Roka Džonsona! Borio sam se sa njim mnogo puta tokom njegove slavne karijere. Bio je bez premca. Toliko je bio ponosan na svog sina Dvejna. Podigao je da bude Stena! Počivaj u miru, Roki", napisao je Rik Fler, penzionisani profesionalni rvač i menadžer.

(Telegraf.rs)