Upitne kvalifikacije za EP: Bh. odbojkašice (ne) igraju ovog ljeta

Iako je selektor ženske odbojkaške reprezentacije BiH objavio širi spisak igračica za kvalifikacije za Evropsko prvenstvo, veliko je pitanje hoće li one biti održane kako je i planirano u avgustu i septembru ove godine. Velike su šanse da one budu pomjerene za januar 2021, a sve zbog pandemije virusa korona, koja ne jenjava širom Evrope.

Evropska odbojkaška federacija nedavno je objavila okvirni kalendar kvalifikacija za Euro 2021. godine, prema kojem bi se ovoga ljeta igralo svega nekoliko turnira. Među njima je i onaj na kojem bi igrala selekcija BiH, koja je smještena u Grupu F, zajedno sa Slovenijom, Češkom i Letonijom. Planirano je da prvi turnir bude odigran od 26. do 28. avgusta u Letoniji, dok bi domaćin drugog turnira bila BiH (4. do 6. septembra).

Zanimljivo je da su susreti u ostalim grupama iz kojih će po dvije najbolje reprezentacije izboriti plasman na EP pomjereni za početak naredne godine.

"Ne znam pravi razlog zašto je naša grupa stavljena da se u njoj igra ovoga ljeta, a sve ostale su pomjerene. Situacija je kompleksna i veliko je pitanje hoćemo li igrati turnire kako je prvobitno planirano. Vrlo je moguće da će i nas pomjeriti za januar. Ovo nije zvanično, a konačna odluka trebalo bi da bude donesena već do petka", kaže selektor bh. odbojkašica Stevan Ljubičić.

Problem, kako saznajemo, predstavlja činjenica da bi BiH, u kojoj nije idealna epidemiološka situacija, trebalo da bude jedan od domaćina turnira i pitanje je da li bi selekcije, prije svega one iz Evropske unije, u ovom slučaju Slovenija i Češka, prihvatile igranje turnira na bh. tlu, s obzirom na to da bi nakon toga pri povratku u svoje zemlje vjerovatno morale ići u izolaciju. Dok se ne dobije konačna odluka, novopečeni selektor je odradio sve što se tiče struke i kao da će se sve igrati prema planu te objavio širi spisak igračica na koje računa u kvalifikacijama.

"Mislim da se na spisku nalazi sve što vrijedi, barem ja tako mislim. Možda ima nekoliko izuzetaka, ako ima, onda je to moj propust. U principu, to je uglavnom to. Igra će biti bazirana na ovim djevojkama, a konačan spisak biće sužen na nekih 16 do 18 imena, ali o tom potom, prvo treba videti hoćemo li igrati ovoga ljeta", poručio je istaknuti stručnjak iz Srbije koji se velikim uspjehom radi u Rumuniji.

Inače, muška odbojkaška reprezentacije, koja je još bez selektora, kvalifikacije počinje u januaru 2021. godine. Bh. odbojkaši će igrati u Grupi C, zajedno sa reprezentacijama Turske, Sjeverne Makedonije i Danske. Takođe, BiH bi u avgustu, zajedno sa Hrvatskom, trebalo da bude domaćin EP za juniorke. Gradovi domaćini su Osijek i Zenica, a na EP će sudjelovati 12 reprezentacija.