Uplakana Maja Ognjenović se oprostila od reprezentacije Srbije (VIDEO)

Odbojkašice Srbije napustile su teren u suzama nakon ispadanja sa Olimpijskih igara.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije je poražena u četvrtfinalu od selekcije Italije rezultatom 3:0, po setovima 26:24, 25:20, 25:20, a ovo je bio posljednji meč za Maju Ognjenović koja je potvrdila u izjavi nakon meča da je ovo kraj njene igračke karijere za reprezentaciju i to na svoj 40. rođendan.

Legendarna odbojkašica Srbije Maja Ognjenović je odigrala posljednji meč u dresu reprezentacije, a bila je veoma emotivna nakon ovog duela.

Ognjenovićeva se prethodno vraća iz penzije, ali je poslije ispadanja na OI u Parizu i definitivno rekla - dosta je.

this is my 13th reason goodbye pic.twitter.com/VoSumwuiVQ