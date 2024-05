Usman savjetuje Usika da se bori protiv Nganua (VIDEO)

​Bivši UFC prvak u poluteškoj kategoriji Kamaru Usman želi vidjeti Oleksandra Usika kako testira svoju snagu u ringu protiv Frensisa Nganua.

Ukrajinski bokser uspio je učiniti ono što Nganu nije mogao. Ukrajinac je u subotu, 18. maja, pobijedio Tajsona Fjurija podijeljenom odlukom i postao prvi neprikosnoveni prvak u teškoj kategoriji u eri s četiri pojasa.

Kamaru Usman calls for Oleksandr Usyk to fight Francis Ngannou next since Usyk has "beaten everybody else": "I know it's crazy... but I would love to see [Usyk] fight a guy like Francis Ngannou... Yes he schooled the other guys, but Francis is the biggest puncher out there. But… pic.twitter.com/uGu8Z55xHV