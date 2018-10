Vajlder u pripremi za Fjurija poslao maskotu u bolnicu

Američki bokser Diontej Vajlder će najvverovatnije biti idući izazivač Entonija Džošue ukoliko 1. decembra odbrani WBC pojas protiv Tajsona Fjurija.

Iznenađenja su moguća jer je Fjuri izvanredan bokser, ali ipak Vajlder je veliki favorit.

Bokserski fanovi bi tako konačno imali priliku da vide dugo iščekivani dvoboj između Džošue i Vajldera te ujedno pravi spektakl i ujedinjenje svih svjetskih pojaseva.

U međuvremenu Vajlder i Fjuri rade na promociji meča, a nedavno su odradili i suočavanje jedan na jedan na BT Sportu.

Vajlder je nakon toga gostovao i u "Nación ESPN" gdje je, osim njega i voditelja, bila i maskota, koju je u toku emisije pogodio velikom silom pa se čovjek u maskoti srušio.

Udarac je bio toliko jak da je čovjek završio u bolnici slomljene vilice, a Vajlder je kasnije rekao da nije znao da je čovjek unutra.

