Vakcina nije uslov za održavanje Olimpijade u Tokiju

Vakcina nije uslov za održavanje odgođenih Ljetnih olimpijskih i paraolimpijskih igara sljedeće godine, rekao je u petak izvršni direktor Igara u Tokiju.

Toširo Muto obratio se javnosti nakon sastanka radne grupe s vladinim predstavnicima, stručnjacima za zarazne bolesti i japanskim olimpijskim zvaničnicima. To je prvi od nekoliko sastanaka na visokom nivou koji se bave pandemijom COVID-19 dok Tokio pokušava otkriti može li održati igre naredne godine.

"Vakcina nije preduslov. Međunarodni olimpijski komitet i Svjetska zdravstvena organizacija već su razgovarali o ovom pitanju. To nije uslov za održavanje igara u Tokiju 2021. Vakcina nije uslov. Naravno, ako se razviju vakcine, to ćemo zaista cijeniti. A, za igre će to biti sjajno. Ali, ako me pitate je li to uslov – nije", rekao je Muto.

Sastanci radne grupe tokom sljedećih nekoliko mjeseci baviće se problemima poput ulaska sportista u Japan, testiranja na COVID-19, mjera za zaštitu prostora, antivirusnih mjera u olimpijskom selu, pitanjem migracija i statusa navijača.

"Što se tiče gledalaca, još nemamo nikakve uslove, ali voljeli bismo izbjeći prazna borilišta", naglasio je Muto.

Ljetne olimpijske igre u Tokiju trebale su se održati od 24. jula do 9. avgusta ove godine, ali su prolongirane zbog globalne pandemije novog virusa korona. Novi termin održavanja je od 23. jula do 8. avgusta naredne godine. Ista je odluka donesena za Ljetne paraolimpijske igre, čiji je novi termin održavanja od 24. avgusta do 5. septembra 2021. godine.