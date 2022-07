Vapaj iz OS BiH: Upitni nastupi bh. selekcija u kvalifikacijama

Nakon Košarkaškog, vapaj za pomoć uputio je i Odbojkaški savez BiH.

U saopštenju se kojeg potpisuje generalni sekretar Adnan Talić ističe da ukoliko se ne obezbijede finansijska sredstva biće primorani da odustanu od kvalifikacija za Evrovolej u obje konkurencije, što bi imalo nesagledive posljedice. Saopštenje prenosimo u cjelosti:

“Polazeći od stanja u bh. sportu, potpuno razumijemo probleme i razloge obraćanja javnosti Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine. Problemi sporta i sportskih saveza Bosne i Hercegovine dugo traju i došli su do krajnje tačke. Bila bi za nas velika radost da Košarkaški savez riješi svoje finansijske probleme kroz blagovremenu podršku nadležnih. Mislimo na protekle rezultate KS BiH i popularnost košarke.

I mi smo u istoj situaciji. Prepušteni brizi i obavezama grupe osoba koje o Odbojkaškom savezu BiH brinu kao da je Savez privatna potreba, a ne društvena obaveza kako je regulisano propisima.

Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine je u protekloj godini ostvario najbolje rezultate u historiji, prvim plasmanom na Evropsko prvenstvo ženske seniorske reprezentacije, ali i osvajanjem Srebrene lige i plasmanom u CEV Zlatnu ligu.

Upravo zbog toga je u 2022. godini Odbojkaški savez Bosne i Hercegovine imao potrebu igrati Evropske lige i u muškoj i u ženskoj seniorskoj konkurenciji, koje su odigrane u maju i junu, te kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2023. godine koje počinju za nekoliko dana.

Vrijedi istaći da je Evropska odbojkaška konfederacija promijenila sistem takmičenja u odnosu na prošlogodišnji - turnirski, igranjem domaćih i gostujućih utakmica, koji je i do pet puta skuplji. Dramatično povećanje troškova vezano je i za novonastale ekonomske i finansijske prilike u Evropi i šire. Nismo to mogli očekivati.

Sa skromnim budžetom hrabro smo se upustili u ovaj veliki projekat i ove godine, dijelom našom velikom željom za razvojem reprezentativne BH-a odbojke, a svakako primorani mogućim posledicama ukoliko ne učestvujemo u ovogodišnjim takmičenjima.

Uz pomoć dobrih ljudi, naših prijatelja i vlasnika smještajnih kapaciteta u Sarajevu i Tuzli, prevoznika i ostalih, koji su nam izašli u susret dajući nam podršku za odgođeno plaćanje, uspjeli smo obezbijediti pripreme za obje seniorske reprezentacije za Srebrenu i Zlatnu ligu i odigrati oba takmičenja. Podržale su nas i pojedine općine, gradovi, kantoni i Ministarstvo kulture i sporta Vlade Federacije BiH, kao i sponzori.

U situaciji kada Odbojkaški savez BiH još traži generalnog sponzora, kada pomoć institucija BiH ne postoji - u zadnje tri godine sa državnog nivoa vlasti OS BiH dobio je u jednoj godini 28.000 KM (u dvije godine ništa). To nije dovoljno ni za pola kvalitetnih priprema jedne reprezentacije ili za odlazak na utakmicu u Norvešku. Očekuju nas još veći troškovi u narednih mjesec dana, koji će prinuditi OS BiH da odustane od kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u obje konkurencije, ako se ne obezbijede potrebna finansijska sredstva.

Naši prijatelji iz odbojkaških federacija u Evropi i okruženju imaju pomoć države u milionskim iznosima. Mi i dalje, kao i svi drugi sportovi u BiH čekamo rješenje finansiranja reprezentacija i njihovog učešća u međunarodnim takmičenjima. Do tada, naši talentovani odbojkaši i odbojkašice nažalost, iako su pokazali da znaju i umiju, neće imati priliku postizati dobre rezultate.

Okončali smo ove godine nastup seniora u CEV Srebrnoj ligi i seniorki u CEV Zlatnoj ligi, učešće juniorki u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Učestvovali smo sa kadetkinjama i kadetima na prvenstvu Balkanske odbojkaške asocijacije. I utrošili 450.000 KM.

Stvorili smo uslove da do kraja septembra postepeno izvršimo finansijske obaveze prema dobavljačima i davaocima usluga (već to činimo). Nećemo ostati dužni. Stvorili smo uslove za pripreme seniora i seniorki za učešće u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. I nema ni koraka dalje. Za nastup u kvalifikacijama potrebno nam je 400.000 KM. Mi možemo obezbijediti još 100.000 KM. Nejasno je kada i da li uopšte možemo dobiti podršku od bilo koga za ostala sredstva. Dosadašnja iskustva upućuju na zaključak da sredstava neće biti ili ih neće biti na vrijeme, a to je u trenutnim uslovima u suštini isto.

Od ukupnih troškova u ovoj godini (850.000 KM) nama bi iz budžeta BiH bilo dovoljno 25% (svugdje je to tako u Evropi i daleko iznad toga).

Naši napori u traženju rješenja su svakodnevni i obezbjedili smo do sada najveći iznos finansijskih sredstava na godišnjem nivou. Ipak to je nedovoljno da uspješno okončamo započete aktivnosti. Mi nemamo izlaza. Ako se tokom narednih dana ne nađe riješenje i neophodna finasijska podrška, moramo donijeti odluku o prekidu priprema seniora, otkazati pripreme seniorki i otkazati učešće na kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, svjesni finansijskih i drugih sankcija od strane CEV-a. Nemamo pravo stvarati finansijske obaveze koje nije moguće izvršiti.

Iznuđene odluke biće katastrofalna posljedica i potpuna demoralizacija stručnih štabova, reprezentativki i reprezentativaca, koji imaju realnu mogućnost da se ove godine kvalifikuju za završnicu Evropskog prvenstva", stoji u saopštenju Odbojkaškog saveza BiH.