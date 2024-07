Vaterpolisti Srbije otputovali po odbranu olimpijskog zlata

Aktuleni olimpijski šampioni, vaterpolisti Srbije otputovali su u Pariz na Olimpijske igre.

Selektor Uroš Stevanović je za olimpijski turnir odabrao sljedeće igraće: Nikola Jakšić, Nemanja Ubović, Sava Ranđelović, Strahinja Rašović, Viktor Rašović, Petar Jakšić, Radomir Drašović, Nikola Dedović, Miloš Ćuk, Dušan Mandić, Nemanja Vico, Radoslav Filipović i Vladimir Mišović.

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović istakao je najvažnije da su tim zaobišle povrede.

,,To je najvažnije i sa time treba da budem zadoboljan. Što se tiče priprema, za nas trenere uvek treba još jedan dan više, iako mislim da se sportisti ne slažu. Vaterpolo turnir je jedan od najtežih na olimpijskom turniru. Nijedan sport neće imati toliko utakmica do završne faze kao vaterpolisti.. Prvi cilj je četvrtfinale, to je sigurno i realno. Gledamo na prve dve utakmice na turniru, i da izborimo što bolji plasman do četvrfinala. Ne sumnjam u ekipu, spremni smo, i mislim da ćemo da zabeležimo bolji rezultat nego u poslednjih godinu ipo dana“, izjavio je Uroš Stevanović.

Sa reperezentacijom Srbije Dušan Mandić do sada je učestvovao tri puta na Olimpijskim igrama, i svaki put se vratio kući sa medaljom. U Londonu 2012. godine, osvojio je bronzanu medalju, dok se sa zlatnim odličjima vratio iz Rija 2016. godine, kao i Tokija 2012. godine. Dušan Mandić će na Ceremoniji otvaranja Igara u Parizu zajedno sa Majom Ognjenović nositi zastavu Srbije. Dušan ističe da se raduje tom trenutku, koji za njega predstavlja veliku čast i privilegiju.

,,Prošlo je dvanaest godina od Igara na kojima sam prvi put takmičio, vreme prolazi, ali medalje su tu i to je najlepše što je ostalo u sećanju kada govorimo o Olimpijskim igrama. Na svakom turniru sam imao drugačiju ulogu. Radujem se, spremni smo, željni smo. Želimo da se što bolje spremimo za četvtfinale, a da utakmicama u grupi gradimo formu“, istakao je Dušan Mandić.

U sastavu selektora Uroša Stevanovića našao se i dugogodišnji reprezentativac vaterpolo tima Srbije, Sava Ranđelović. Dvostruki olimpijski šampion ističe da nema većeg takmičenja od Igara i da su svi maksimalno motivisani.

,,Olimpijske igre su najveće sportsko takmičenje, a ovaj put idemo u podmlađenom sastavu. Spremni smo, fokusirani smo na ovo takmičenje, kao što smo bili i na prethodnim Olimpijskim igrama. Na prethodnim takmičenjima nismo osvojili medalje. Sada smo izvukli pouke, i idemo spremniji na Igre, i mislim da imamo šanse za dobar rezultat“, ističe Sava Ranđelović

Srpski vaterpolisti u grupi B odmjeriće snage sa Australijom, Francuskom, Mađarskom, Japanom i Španijom. Vaterpolisti Srbije će olimpijski turnir u Parizu započeti 28. jula protiv Japana.

