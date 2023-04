Veliki ispit za policiju, Srpska open i biciklistička trka Beograd – Banjaluka isti dan

Međunarodna biciklistička trka "Beograd – Banjaluka" biće održana u periodu od 19. do 22. aprila, najavljeno je na današnjoj prezentaciji trke, kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Banjaluke, Draško Stanivuković.

Biciklistički karavan će 17. godinu zaredom preći granicu između Srbije i Republike Srpske bez zaustavljanja.

Trka i ove godine ima četiri etape, start je u Beogradu 19. aprila, cilj u Banjaluci 22. aprila.

"Ova je trka više od trke. I ovo je događaj više od sportskog događaja. Ovo je događaj koji povezuje naš narod u Srbiji i u Republici Srpskoj, koji dodatno afirmiše sport, turizam, koji sa više aspekata znači našem gradu. Hvala organizatorima, partnerima i sponzorima što ova priča traje 17 godina" kazao je Stanivuković.

Ono što je posebno zanimljivo je da će 22. aprila u Banjaluci biti završna etapa biciklističke trke i polufinalne borbe na ATP turniru Srpska open.

Završni kilometri trke "Beorad – Banjaluka" voženi su u ulici Kralja Petra I Karađeođevića" uz koju se nalazi i park "Mladen Stojanović" gdje će biti igrani mečevi teniskog turnira. Biće to veliki organizacioni izazaov.

"Gotovo pred polufinale i finale teniskog spektakla u našem gradu imamo i ovu trku. Grad je za to, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske preispituje bezbjednosni aspekt, ali želimo da to sve bude jer znam koliko je to važno. Idemo ka tome da tih dana u našem gradu dočekamo stotine biciklista iz preko 30 zemalja, ali i najbolje svjetske tenisere i da Banjaluka bude u epicentru svjetske javnosti", poručio je Stanivuković i napomenuo da "će Banjaluka od 17. do 24. aprila biti grad koji će najviše biti u svim svjetskim medijima i to je ono na šta treba da budemo ponosni".

Organizatori biciklističke trke "Beograd – Banjaluka" ističu da je sve spremno za ovu trku. Takmičari će u prvoj etapi preći preko graničnog prelaza između Srbije i Republike Srpske bez zaustavljanja. Prva etapa trke se vozi od Beograda do Bijeljine 19. aprila, druga od Bijeljine do Vlasenice dan kasnije, treća iz Doboja do Prijedora 21. aprila, a četvrta od Novog Grada preko Kostajnice, Kozarske Dubice i Gradiške do Banjaluke 22. aprila.