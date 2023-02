Volkanovski nagovijestio revanš sa Islamom (VIDEO)

UFC šampion perolake kategorije, Aleksander Volkanovski je sugerisao da želi hitan revanš s Islamom Mahačevom, odgađajući njegov povratak u perolaku diviziju.

Prošlog vikenda Volkanovski se borio protiv Mahačeva u fantastičnom glavnom događaju na UFC 284 događaju. Njih dvojica su se takmičili za UFC prvaka u lakoj kategoriji i na kraju je Islam bio taj koji je otišao s pojasom.

Međutim, mnogi fanovi i stručnjaci smatrali su da je Volkanovski učinio dovoljno da ga se proglasi pobjednikom. Naravno, to će uvijek biti slučaj u ovako tijesnom takmičenju, ali to je pravi dokaz koliko je "Veliki" stvarno dobar.

Mnogi su pretpostavili da će se nakon ove borbe vratiti u perolaku kategoriju. Uostalom, Žair Rodrigez je sada privremeni prvak sa 65 kilograma.

Uz to, Volkanovski je u jučerašnjem intervjuu s Arielom Helvanijem nagovijestio da bi zasad mogao ostati u lakoj kategoriji.

"Kad radim ovu laganu stvar, zato radim ovu borbu za privremeni pojas. Ne želim održavati podjele i on (Rodrigez) će biti tip koji će se brinuti o tome dok me nema. Može to držati dok ne dođem. Kakvu god odluku da donesemo biće 'U redu, nema razloga da se ovo dogodi upravo sada', pogotovo kada privremeni postupak ne funkcioniše tako", rekao je Volkanovski, prenosi "BJpenn".