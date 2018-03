Vučić sportistima: Država uz vas, u Tokiju 12 medalja

BEOGRAD - Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas svjetsku šampionku u skoku udalj Ivanu Španović i osvajače medalja na Evropskom prvenstvu u streljaštvu, zahvalio se što su na najbolji način predstavljali svoju zemlju i obećao dalju pomoć države.

Vučić je rekao da će država učiniti sve da sportisti imaju maksimalnu pomoć i izrazio nadu da na OI u Tokiju mogu da osvoje 12 medalja, četiri više nego u Riju.

"Čestitam na izvanrednim uspesima. Svi mi koji navijamo i volimo Srbiju ponosni smo na vas. Ivana mi je rekla ds je to za nju podrazumevajuće, da je očekivala i da je to za nju normalno. Britni Ris je četiri gldine starija, video sam u novinama da je Haike Dreksler skakala do 40, znači imamo još jedno 12 godina medalja", rekao je Vučić i dodao da mu je posebno drago što je osvojeno prvo zlato za Srbiju na Svjetskim prvenstvima.

Predsjednik je čestitao i strijelcima i podsjetio kako smo svi bili tužni kada u Riju nije osvojena nijedna medalja.

"Uveren sam da će sve da se vrati u Tokiju i pomoći ćemo kao država. U Riju sam prognozirao osam medalja, verujem da će streljštvio kao sport koji nam je u kontinuitetu donosio medalje doneti dve-tri u Tokiju. Molim sve iz Saveza da kažu šta je potrebno da pomognemo da osvoje dve-tri medalje u Japanu. Naš je cilj da se da sa sledećih Igara donesemo najmanje 12 medalja i spremni smo da pružimo najbolje uslove i pomognemlo", rekao je Vučić.

Španovićeva je poklonila Vučiću fotografiju, dok su strijelci predsjedniku poklonili dres sa potpisima.

Vučić se zahvalio, nasmijao i pitao još samo da dobije pištolj ili pušku.

Na prijemu u Predsjedništvu Srbije prisustvovao je i ministar omladine i sporta Vanja Udovičić, predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković, predsednici Atletskog i Streljačkog saveza Veselin Jevrosimović i Nenad Putnik.

Španovićeva je na Svjetskom dvoranskom prvenstvu u Birmingemu, osvojila prvu planetarnu zlatnu medalju.

Na Evropskom šampionatu u Ðeru Srbija je osvojila šest medalja u seniorskoj i jednu u juniorskoj konkurenciji.

Srebrne medalje osvojili su: Zorana Arunović (pištolj), Andrea Arsović i Milutin Stefanović (miks puškom), Zorana Arunović i Damir Mikec (miks pištoljem) i Damir Mikec, Dimitrije Grgić, Duško Petrov (muški tim pištoljem).

Bronze medalje osvojili su: Bobana Veličković (pištolj), Zorana Arunović, Bobana Veličković, Jelena Tomić (ženski tim pištoljem) i juniorka Marija Malić (puška).