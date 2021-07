Vučić uručio zastavu olimpijcima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručio je danas zastavu Srbije vaterpolisti Filipu Filipoviću koji će je zajedno sa košarkašicom Sonjom Vasić nositi na otvaranju Olimpijskih igara u Tokiju 23. jula.

Filipović je rekao da su sportisti imali sjajne pripreme, a potom zahvalio državi koja je obezbijedila uslove za to.

"Kolegama sportistima želim zdravlje i sreću, znanje već imaju inače ne bi bili ovde. Mi ćemo se u Tokiju boriti do poslednjih atoma snage i nadam se da će to biti dovoljno za medalje. Vas bih zamolio da nam šaljete pozitivnu energiju, za ostalo ćemo se mi postarati", rekao je Filipović.

Vučić je poručio da se, uprkos olimpijskom pravilu da je "važno učestvovati" Srbija nada pobjedama i medaljama u Tokiju.

On se posebno obratio džudistkinjama koje će se takmičiti i protiv džudistkinja samoproglašenog Kosova naglasivši da ne brinu ni o čemu i da se bave sportom.

"Mi vas ne teramo da se bavite politikom, ni da napuštate postolja. Mnogo ste truda, rada i energije uložili i mi vam želimo da pobeđujete i da se borite", rekao je Vučić na prijemu koji je organizovao za sportiste i članove Olimpijskog tima Srbije.

On je podsjetio da je Srbija u Pekingu osvojila tri medalje, u Londonu četiri, da se iz Ria vratila sa osam medalja i da se nada da će ih ovaj put biti i više.

Predsjednik Olimpijskog komiteta Božidar Maljković rekao je da je obaveza sportista da pobjeđuju, prenose beogradski mediji.

"To je pogotovo važno za jednu malu zemlju kao što je Srbija i na to nas teraju sjajni rezultati naše istorije. Kada bi vas nabrajao sada sve koji ste doneli medalje sigurno bih nekoga zaboravio. Idemo da se borimo, a moje trenersko pravilo je - 'Daj najviše što možeš toga dana, pa idi spavaj'. To pravilo jako dobro praktikuje i najveći naš sportista Novak Đoković", rekao je Maljković.

Olimpijske igre u Tokiju održaće se od 23. jula do 8. avgusta, a odlukom japanskih institucija, iz pandemijskih razloga - publike na borilištima uopšte neće biti.