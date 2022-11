Zahabi: Adesanjina karijera mogla završiti da sudija nije uletio (VIDEO)

Karijera bivšeg UFC prvaka, Izraela Adesanje mogla je završiti da sudija nije intervenisao tokom njegove borbe za UFC naslov s Aleksom Pereirom, kaže kanadski borac mješovitih borilačkih vještina Firas Zahabi.

Dugogodišnji suparnici Adesanja i Pereira u subotu su se međusobno susreli u obračunu za UFC pojas u srednjoj kategoriji, gdje je Pereira izašao kao pobjednik nakon brutalnog prekida tehničkim nokautom u kasnoj fazi borbe.

Uprkos tvrdnjama da je sudija Mark Godar prerano proglasio kraj borbe, Zahabi - koji je trenirao neka od najvećih imena sporta - insistira na tome da bi Adesanja trebao biti zahvalan na odluci arbitra.

This angle of Israel Adesanya vs Alex Pereira at UFC 281 pic.twitter.com/pIcpzCkx9u