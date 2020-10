Zašto je Nurmagomedov poštedio Gejdžija povrede?

Bivši UFC šampion Danijel Kormije otkrio je zašto je Habib Nurmagomedov borbu sa Džastinom Gejdžijem završio gušenjem.

Ruski borac je velikog rivala bacio na parter početkom druge runde, ali umjesto očekivane poluge na ruci, odlučio se za drugi manevar.

"Habib mi je rekao da je primijetio da Džastin neće tapkati ni slučajno. Znao je da ne planira da to uradi. Poluga na ruku iz 'trougla' je bila omiljena pozicija njegovog preminulog oca, to je bio najdraži očev način za završiti borbu. Krenuo je zbog toga da napravi polugu, ali se sjetio onog što je Džastin govorio u intervjuima o tapkanju i nije htio da ga povrijedi pred roditeljima. To je jedini razlog zašto je borbu završio 'trouglom' na vrat", otkrio je Kormije.

Nurmagomedov se oprostio od profesionalnog takmičenja sa savršenom učinkom 29-0.

"Rekao mi je da nije htio da ga povrijedi pred njegovim roditeljima. Ako zaspi, probudiš ga i dobro je. Tim riječima mi je objasnio svoj potez", dodaje bivši teškaški šampion.

Habib je obećao majci da se više neće boriti nakon smrti oca, pa bi Gejtdži uskoro mogao da dobije priliku da se ponovno boriti za titulu UFC šampiona.

