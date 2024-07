Zašto nema mjesta za Mašu na šahovskoj Olimipijadi?

Bez obzira na uspjehe i brojne medalje, mlada šahistkinja Maša Babić nije odabrana da bude među pet kandidatkinja koje će u septembru učestvovati na Olimpijadi u Budimpešti, a dok s jedne strane kažu da je stvar dogovora ko će ići, s druge ipak navode da se ona nije našla na rejting listi, odnosno da nije imala dovoljno bodova.

Inače, bliznakinje iz Teslića Maša i Milana okićene su velikim brojem medalja i pehara, a sada su doživjele razočaranje, kao i njihov matični klub Omladinski šahovski klub (OŠK) Teslić, jer Maša, koja je najmlađi FIDE majstor, ipak neće ići na ovo takmičenje, a s obzirom na to da nije izabrana da brani boje BiH. Milana će, kako nam je potvrđeno, ići na Olimpijadu.

Kako za "Nezavisne" ističu iz OŠK Teslić, njih dvije imaju najbolje rezultate, te im nije jasno zašto nisu odabrali Mašu, već samo Milanu, da ide na Olimpijadu.

"Ne razumijemo zašto među četiri predložene šahistkinje iz Republike Srpske nema Maše, koja je najmlađi ženski FIDE majstor. Ona je osvojila dvije majstorske titule do svoje 14. godine, a da ne napominjem koliko je tek puta bila prvakinja Republike Srpske i BiH. Umjesto nje, oni kao rezervu ubacuju Sofiju Mimić, koja nikad nije postigla rezultate kao što su njih dvije. Inače, ukupno pet učesnica se prijavljuje iz BiH, ali su se dogovorili da, s obzirom na to da imaju samo jednu kandidatkinju iz FBiH, idu četiri iz RS", navode iz OŠK Teslić.

Pojašnjavaju da ne postoji krovno udruženje na nivou BiH, već da o tome ko ide na Olimpijadu odlučuju tri udruženja u BiH, odnosno Šahovski savez RS, Šahovski savez Herceg Bosne te Šahovski savez FBiH, s tim da ispred Herceg Bosne nemaju šahistkinja, ali da pristaju na prijedloge, dok u FBiH imaju jednu kandidatkinju.

Aleksandar Kovač, predsjednik Šahovskog saveza RS, kazao je da je riječ o šahovskoj reprezentaciji BiH, a s obzirom na to da je "on predsjednik Šahovskog saveza RS, ne miješa se u to, jer postoje pravila kako se delegira i misli da je to ispoštovano".

"Reprezentaciju čine najbolji kandidati, znači skup najboljih. Mislim da je više šahistkinja iz Republike Srpske nego iz Federacije BiH, ali to nema nikakve veze, jer se ne gleda pripadnost šahovskom savezu, nego kvalitet, odnosno kriterijum koji ih određuje. Ja se ne bavim time, to komisija određuje, a nisam se bavio delegiranjem reprezentativaca BiH", rekao je Kovač za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, trenutno imaju aktivnosti u vezi sa konstituisanjem i usaglašavanjem Šahovskog saveza BiH sa pozitivnim zakonskim propisima i to će obavljati u narednih mjesec dana.

U razgovoru sa Vedadom Šestićem, predsjednikom Šahovskog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, potvrđeno nam je da je sve stvar dogovora.

"Nastojimo da podmladimo reprezentaciju i već smo u nekim ranijim premišljanjima napravili jedan širi spisak. To se radi, u nekim normalnim državama, po principu rejting liste. No, mi još uvijek nemamo formiran šahovski savez BiH, odnosno trenutno je u fazi formiranja. Sada razmišljamo na način da predstavnici nižih saveza imaju svoje prijedloga i onda pokušavamo da uskladimo rezultate koje imaju. Svako iz svog saveza daje prijedlog i pokušavamo i to da bude na bazi reciprociteta i da budu iole zastupljeni", kazao je Šestić za "Nezavisne".

Vlado Stojanović, član Izvršnog odbora Šahovskog saveza RS, kaže da se njihove odluke vežu za Republiku Srpsku, kao i da Upravni odbor Šahovske unije BiH odlučuje ko će ići, a tu su po tri člana iz Republike Srpske, Federacije BiH te Šahovskog saveza Herceg Bosne.

"Nas devet odlučuje ko će ići i postoje pravila. I ovog puta smo postavili kriterijume. Prije Olimpijade, 1. jula, izašla je zadnja rejting lista, a s obzirom na to da je to kod djevojčica promjenjivo, sad zarade, sad izgube 100 poena, tj. imaju najveći koeficijent 40, mi smo se dogovorili da će to biti po listi, i to po Elo rejtingu, a to su iz BiH: Maša Maksimović, Milana Babić, Sara Jaćimović, Nadina Mahmutbegović i Sofija Mimić", rekao je Stojanović.

